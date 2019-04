Logic de The Last of Us: Part II Oyuncu Kadrosuna Katıldı

Birçok PlayStation 4 oyuncusunun oynayacağı günü sabırsızlıkla beklediği oyunlardan bir tanesi The Last of Us: Part II olsa gerek. Hakkında bilmediğimiz çok fazla şey var. Naughty Dog da oyun ile ilgili yeni detayları paylaşmak için uygun bir zamanı bekliyor ama Neil Druckmann paylaşım yapmak için beklemiyor. Son Twitter paylaşımı ile bizleri daha da sabırsızlandırdı desek yalan olmaz. Ünlü Rap şarkıcısı Logic de The Last of Us: Part II senaryosunda kendisine yer bulmuş.

İlk oyunun birkaç yıl sonrasındaki bir zamanda geçecek olan The Last of Us: Part II oyununun oyuncu kadrosunda tanıdık ve önemli isimler yer alıyor. Joel karakterini tekrardan göreceğimiz için Troy Baker başta olmak üzere Ashley Johnson, Laura Bailey, Westworld dizisinden tanıdığımız Shannon Woodward ve Halley Gross, ki Halley Gross aynı zamanda oyundaki karakter olarak da karşımıza çıkacak.

Geliştirilme aşaması son hızıyla devam eden The Last of Us: Part II oyununun Senarist ve Yönetmen koltuğunda oturan Neil Druckmann, ara ara Twitter hesabı üzerinden set fotoğrafları paylaşıyor ve bu paylaşımlar, daha çok duyuru maksatlı oluyor. Yakın bir zaman önce yeni bir Twitter paylaşımı yapan Neil Druckmann, bu defa ünlü Rap şarkıcısı Logic ve Travis Willingham ikilisinin göründüğü bir set fotoğrafını "Bu iki iyi beyefendiyi duygusuzlaştırarak biraz fazla eğlendim." yorumuyla paylaştı.

Had a little too much fun brutalizing these two fine gentlemen. pic.twitter.com/u5QXiDPSxT — Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) 11 Nisan 2019

Şimdilik ne Logic ne de Travis Willingham için rol belirtilmiş değil. Küçük rollerde mi olacaklar, yoksa kısa olmasına rağmen önemli rolleri mi olacak bilmiyoruz ve öğrenmek için de muhtemelen birazcık beklememiz gerekecek. Gerçi önceden ortaya atılan iddialar gerçeği yansıtıyorsa ve The Last of Us: Part II gerçekten bu sene içinde çıkacaksa, pek fazla beklememize de gerek kalmayabilir. Bunu zaman gösterecek. Öte yandan ünlü Rap şarkıcısı Logic de aynı bizler gibi tam bir oyuncu. Youtube kanalında The Last of Us oynadığı da dahil olmak üzere bazı oyun içerikli paylaşımları bulunuyor. Aynı zamanda birçok şarkısının sözlerinde de oyunlardan bahsetmişliği olan Logic, Super Mario World için bestelediği şarkıda Uncharted 4: Bir Hırsızın Sonu oyununun adını (1.21 noktasında) telaffuz da ediyor.