Louis Vuitton Esnek Ekranlı Çanta Üretti

Dünyaca ünlü saat ve çanta markası Louis Vuitton, yeni çantalarını tanıttı. Louis Vuitton yeni çanta modellerini New York'taki Cruise 2020 moda şovunda görücüye çıkardı.

Yeni tanıtılan çantanın üzerinde 2 adet esnek AMOLED ekran paneli bulunmakta. Bu paneller 1920 x 1440 piksel çözünürlüğe sahip. Oldukça havalı gözüken çantanın kısa bir videosu Louis Vuitton'un resmi instagram hesabı üzerinden paylaşıldı. Paylaşılan gönderide çantanın üzerinde iki farklı video dönmekte. Şu anda prototip aşamasında olan çantanın satışa çıkıp çıkmayacağı ne yazık ki bilinmiyor.

Çantanın üzerindeki ekranlar hakkında çok fazla bilgi vermeyen Louis Vuitton, bu ekranlara Bluetooth teknolojisi ile uzaktan bağlanılıp bağlanılamadığı hakkında bir açıklama yapmadı. Hali hazırda bulunan ürünlerini de yüksek fiyatlardan satışa sunan Louis Vuitton, bu çantanın fiyat bilgisini paylaşmadı. Çantanın fiyatının 1980 dolarlık Galaxy Fold'dan daha pahalı olacağı konuşuluyor. Yeni çantanın tasarımı biraz da olsa televizyonu andırmakta.

Sizler Louis Vuitton'un üzerinde iki ekran bulunan yeni çantası hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce çantanın fiyatı ne kadar olur? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!