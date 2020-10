LucasArts Klasikleri Xbox Game Pass Servisine Geliyor

Eğer LucasArts klasik yapımlarının hayranıysanız, size güzel bir haberimiz var. Bu ay LucasArts klasikleri Xbox Game Pass servisine gelecekler. Detaylar haberimizde.

Microsoft tarafından 2017 yılında faaliyete sokulan Xbox Game Pass servisinin oyuncular için büyük velinimet olduğunu söylemek yanlış olmaz. Tek bir abonelik ile yüzden fazla oyuna erişim sağlayabildiğiniz Xbox Game Pass, her ay hem PC hem de Xbox One için eklenen yeni oyunlar ile sürekli genişleyen bir kütüphane sunuyor. Bildiğiniz gibi yakın bir zaman önce Microsoft tarafından yapılan duyuru ile oyuncuların beğenisine sunulacak olan yeni oyunları öğrenmiştik. Bu duyurunun haricinde, üç oyun daha aboneler ile buluşturulacak.

Üç LucasArts Klasiği Xbox Game Pass Aboneleriyle Buluşacak

Bugün gerçekleştirilen şovun bir parçası olarak Double Fine Productions stüdyosundan Tim Schafer, klasik LucasArts yapımları Day of the Tentacle Remastered, Grim Fandango Remastered ve Full Throttle Remastered oyunlarının 29 Ekim 2020 tarihinde PC ve Xbox One için Microsoft mağazasına ve Xbox Game Pass servisine ekleneceğini duyurdu.

Day of the Tentacle Remastered

1987 yılında çıkan Maniac Mansion için bir devam oyunu olan Day of the Tentacle, dünyayı ele geçirmeye çalışan kötü niyetli Purple Tentacle’ı durdurmaya çalışan Bernard Bernoulli ve arkadaşları Hoagie ve Laverne karakterlerinin başlarından geçenleri anlatıyor. Tarihin farklı dönemlerini araştırırken, bir yandan da bulmacaları çözmeye çalışıyorsunuz.

Grim Fandango Remastered

Oyunda temel olarak Ölüler Diyarı'na yolculuk ediyoruz ve Manny Calavera adlı kahramanımızın karşılaştığı komploda ona yardımcı oluyoruz. Dünyadan göçen ruhların uğrak noktası olan Ölüler Diyarı, iyi ve kötü ruhların ayrılarak son yolculuklarına çıktıkları bir yerdir. Manny Calavera da bu ruhlara 4 yıl sürecek son yolculukları için lüks paketler satan bir seyahat danışmanıdır. Fakat karşılaşacağı bazı olaylar onun büyük bir komplo içerisinde olduğunu fark etmesini sağlar ve Manny bu komployu çözmek için seneler süren uzun bir yolculuğa çıkar.

Full Throttle Remastered

Esasen 1995 yılında satışa sunulmuş olan Full Throttle, Ben Throttle adlı kahramanımızın hikayesi konu alıyor. Bir motor çetesinin lideri olan kahramanımızişlemediği bir cinayetle suçlanıyor ve bu olay üzerine kendisinin ve motor çetesinin adını temizlemek için mücadele ediyor. Biz de ona bu mücadelesinde yardımcı oluyoruz.