Mac Değiştirme Programı Apple Store'larda Olacak: Eskiyi Getir Yeniyi Al

Apple, Mac bilgisayarını satmak, model değiştirmek isteyen kullanıcılara kolaylık sağlayacak yeni bir program başlatıyor. Mac değiştirme programı,“Eskiyi getir, yeniyi al” programı hangi ülkelerde geçerli olacak? Apple Store'larda yeni Mac değişim kampanyasının detayları haberimizde.

Mac Değiştirme Programı Apple Mağazalarında Olacak

Kullanıcılar, 15 Haziran’dan itibaren Amerika’da, 18 Haziran’dan itibaren Kanada’da Mac değişim programından faydalanabilecek. Apple, hali hazırda iPhone, iPad, Apple Watch için takas kampanyası sunuyor. Öncesinde kullanıcılar Mac’lerini değiştirmek için Apple’ın web sitesini kullanmak zorundaydı. Bu durumda Mac’lerini Apple’a göndermek zorunda kalıyorlardı ve onaylandıktan sonra hediye çekini alabiliyorlardı. Artık bu işlem Apple Mağazaları’nda yapılacak. Apple Store’larda takas yapan kullanıcılar Mac’lere büyük indirimlerle, en iyi fiyata sahip olmuş olacaklar. Kullanıcıların Apple ürünlerini satmalarının veya yeni model almalarının en zahmetsiz yolu olacağı kesin. Mac’ini satmak isteyen kullanıcılar artık alıcı aramak, alıcılarla uğraşmak zorunda kalmayacak.

Mac Değişim Kampanyası Satışları Artırabilir

Yeni Mac mağaza değişim kampanyasının Mac satışlarını artırmasına yardımcı olması bekleniyor. Apple ayrıca Mac ve iPad ürünlerini Apple Card ile satın alacak kullanıcılar için faizsiz kredi planını açıkladı. Bu kampanya da hafta boyunca geçerli olacak. Unutmadan, Türkiye’deki Apple Mağazaları (Akasya ve Zorlu Center) 8 Haziran günü itibarıyla açılışı gerçekleştirdi.