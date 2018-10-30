Mac mini 2018 Özellikleri, Fiyatı, Çıkış Tarihi

Apple’ın bugün itibarıyla düzenlediği tanıtım etkinliği sırasında gün yüzüne çıkan ürünlerden bir tanesi de Mac mini oldu. Uzun süredir yeni özelliklerle yenilenmeyen Mac mini’nin yenilenmiş halinin detayları, merak edenlerle paylaşıldı. Apple, daha önce yaptığı etkinliklerin aksine, yeni ürünlerini tanıtmak için bu sefer Amerika Birleşik Devletleri’nin Batı Yakası yerine Doğu Yakası seçimini yapmış ve Brooklyn, New York’ta konferans düzenleyeceğini duyurmuştu. Konferanstan önce yeni Mac’lerin tanıtılabileceği dile getirilirken, konferans başlar başlamaz MacBook Air 2018 izleyenlere gösterilmişti.

Mac mini 2018 özellikleri

MacBook Air 2018’den sonra sahnedeki yerini alan cihaz ise Mac mini oldu. MacOS tabanlı bilgisayarların en küçüğü olan Mac mini, benzer boyutlarını koruyarak, yükseltilmiş donanımsal detaylarıyla dikkatleri çekmeyi başardı.

Bir önceki Mac mini’ye benzer özellikler taşıyan 2018 Mac mini için yapılan ilk değişikliğin renginde olduğu ve artık uzay grisi rengine sahip olduğu belirtildi.

Eski versiyonuna göre beş kat daha hızlı olan 2018 Mac mini, daha önce 32GB dahili depolama alanıyla birlikte geliyordu. Depolama alanı konusunda da değişikliğe giden Apple, depolama alanının 64GB’a çıktığı ve USB yoluyla 2TB’a kadar yükseltilebileceği aktarıldı.

Mac mini fiyatı

Etkinlik sırasında Mac mini 2018 için beklenen bir diğer açıklama daha yapıldı. Yeni cihazın fiyatının 799 Amerikan Doları olduğu bilgisi verildi. Mac mini’nin Türkiye fiyatına dair ise herhangi bir detay verilmedi.

Mac mini çıkış tarihi

MacBook Air 2018’de olduğu gibi Mac Mini için de bugün itibarıyla erken sipariş seçeneğinin açıldığı belirtildi. 7 Kasım 2018 itibarıyla yeni bilgisayarın mağazalardan satın alınabileceği vurgulandı.