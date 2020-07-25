MacBook FaceID Özelliği Geliyor! Apple'da Şifre Tarihe Karışıyor

Apple'ın macOS Big Sur beta sürümünde MacBook FaceID özelliği getirmeyi planladığı gözlemlendi. Artık MacBook sahipleri şifre ezberlemek yerine Mac'lerde güvenli yüz kilidini kullanabilecek.

Apple iPhone X'da FaceID biyometrik kimlik doğrulama teknolojisini tanıttığında, iOS güncellemesinde projenin adı “PearlCamera” olarak isimlendirilmişti ve şimdi geliştiriciler macOS Big Sur Developer Beta 3'te “PearlCamera” referanslarını buldu.

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Ayrıca 9to5 Mac'e göre macOS'un beta sürümünde MacBook FaceID özelliğini gösteren “FaceDetect” ve “BioCapture” gibi kodlar da ortaya çıktı. Ancak yine de A pple'ın, MacBook'larda FaceID güncellemesi getirmesi biraz zaman alabilir.

Şu anda yalnızca MacBook Air ve MacBook Pro klavyeye entegre edilen Touch ID ile biyometrik kimlik doğrulama özelliğine sahip. MacBook FaceID özelliği sayesinde bilgisayarın kilidini açmak daha kolay ve yerleşik klavye barındırmayan iMac'in de kullanımını rahatlatacak .