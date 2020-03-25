MacBook, iPhone ve iPad Bekleyenler İçin İyi Haber Geldi

Dünyanın teknoloji devlerinden olan Apple, geçen hafta getirdiği toplu alım kısıtlaması kararından döndü. İşte Apple ürünleri bekleyenler için, son derece olumlu haberimizin detayları.

Apple tarafından çok kısa bir süre önce alınan bu kararın koronavirüs salgını yüzünden ve insanların stok yapmasını önlemek için alındığı söyleniyordu. Kısıtlama, sadece çevrimiçi alımlarda için aktif hale getirilmişti. Şirket bu kararını sorguladı ve yeni bir karar aldı.

MacBook, iPhone ve iPad bekleyenlerin yüzü gülecek

Dünyayı kasıp kavuran virüs saldırı sebebiyle Apple'ın tedarik zincirinde sorunlar oluştuğu ve fabrika çalışanlarının virüs nedeniyle işe gitmek ifade ediliyor.

Şirket tarafından yapılan ve büyük tepki toplayan bu kısıtlamanın kaldırılması iyi bir haber. Fakat bu kadar fazla miktarlarda ürün alan kullanıcı sayısının da kısıtlı olduğunu söylemek gerekiyor.

Apple tarafından üretilen MacBook Air 2020; geliştirilmiş klavyesiyle, daha hızlı işlemcisiyle, 6K görüntü desteğiyle ve daha hızlı veri transferi için Thunderbolt 3 ile birlikte çıkış yaparak kalitesini göstermişti. Şimdi ise şirketin daha yeni modeller için konsantre olmasının vakti geldi. Peki siz şirketin bu kısıtlama kararını kaldırması hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.