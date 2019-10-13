macOS Catalina ile Uyumlu Olmayan Uygulamalar Ortaya Çıktı

Cihazınıza macOS Catalina'yı kurmadıysanız bir kere daha düşünün. macOS Catalina işletim sisteminde çalışmayan uygulamalar bulunuyor.

Toplamda 235 uygulama macOS Catalina'yı desteklemiyor. macOS Catalina'ya geçiş yapan kullanıcılar bazı uygulamaların cihazlarında açılmamaya başladığını söylemekteydi. Bu söylenti Reddit'te yapılan bir paylaşım ile netlik kazandı.

Bir Reddit kullanıcısı macOS Catalina'da çalışmayan uygulamaları paylaştı. MacOS'ta bulunan IncompatibleAppsList.bundle adlı bir paket Catalina ile uyumlu olmayan 235 uygulamanın bir listesini içermekte.

macOS Catalina'da çalışmayan ve oldukça popüler olan bazı uygulamalar şu şekilde:

Transmit 4.1.7

1Password 2.12.2

iStats Menu 2.9

Box Sync 4.0

QuickBooks 2015

SugarSync 1.0

Default Folder X 4.3.10

VMWare Fusion 3.1.4

Adobe Creative Cloud 1.1.0.592

1.1.0.592 Parallels 2.5

Listenin tamamında buradaki bağlantı yardımı ile ulaşabilirsiniz.geçtiğimiz günlerde cihazlara gönderilmeye başladı. Yukarıdaki uygulamalardan bir tanesini kullanıyorsanız ve macOS Catalina güncellemesini henüz yapmadıysanız biraz beklemenizi öneriyoruz.

Uyumsuz uygulamaların bir sonraki güncelleme ile uyumlu hale getirilmesi bekleniyor. Güncellemeyi cihazlarına kuran kullanıcılar sosyal medya hesapları üzeriden bazı uygulamaların çalışmadığını dile getirmekte.