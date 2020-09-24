Mafia: Definitive Edition İnceleme Puanları Ortaya Çıkıyor

Oyuncular olarak uzun zamandır beklediğimiz gün sonunda geliyor. 2002 yılında satışa sunulmuş olan orijinal Mafia, yıllar sonra yenilenmiş sürümü ile mevcut nesilde geri döndü diyebiliriz. Yarın itibarıyla 2K Games ve Hangar 13 tarafından PC, PlayStation 4 ve Xbox One için satışa sunulacak. Bunun öncesinde Mafia: Definitive Edition inceleme puanları ortaya çıkıyor.

Mafia: Definitive Edition İnceleme Puanları Nasıl?

Konusu 1930 yılında geçen ilk oyunda, taksi şoförü Tommy Angelo rolündeydik. Mafya ile yaşanan beklenmedik bir olay sonucunda kendisini hem ailenin hem de organize suç dünyasının içinde bulan Angelo, zaman geçtikçe yükselen rütbesi ve kazandığı para miktarı ile bu durumdan haz almaya başlar. Ne var ki Salieri ailesinin saygısını kazanacak olsa da seçtiği yeni yeni hayatında kendisiyle hiç olmadığı kadar çelişmeye başlayacak.

Orijinal oyunun temelden yeniden yapımı olacak olan Mafia: Definitive Edition, yeni bir grafik motorunun kullanılmış olması neticesinde görsel anlamda evrim geçirecek. Ama yenilikler bununla sınırlı değil. Yeni diyaloglar ile güncellenmiş bir senaryo, genişletilmiş fon hikayeleri ve ek ara sahneler, Classic zorluk derecesi, yeni oynanış sekansları ve özellikleri, yeniden kaydedilmiş müzikler, Lost Haven haritası üzerinde gerçekleştirilen değişiklikler, kolaylaştırıcı seçenekler ve çok daha fazla geliştirmeler ile karşılaşacağız. Haliyle halihazırda bildiğimiz oyunu ilk defa oynuyormuş hissiyatı yaşatacak.

Mafia: Definitive Edition yarın itibarıyla çıkışını gerçekleştirecek ve bunun öncesinde, inceleme puanları da Metacritic sitesinde ortaya çıkmaya başladı. PC versiyonu yirmi altı inceleme neticesinde 78 / 100, PlayStation 4 versiyonu on beş inceleme neticesinde 76 / 100 ve Xbox One versiyonu da dokuz inceleme neticesinde 82 / 100 seviyesinde geziyor. Yayınlanan tüm inceleme puanlarına aşağıdan bakabilirsiniz.

Mafia: Definitive Edition İnceleme Puanları

3DJuegos - 8.0 / 10

4Players.de - 57 / 100

AusGamers - 8.2 / 10

Carole Quintaine - 16 / 20

DarkStation - 90 / 100

Destructoid - 9 / 10

Digitally Downloaded - 90 / 100

DualShockers - 8.0 / 10

Eurogamer Italy - 8 / 10

Everyeye.it - 7.8 / 10

Game Informer - 5.5 / 10

Game Rant - 3.5 / 5

Gameblog.fr - 7 / 10

GameMAG - 8 / 10

GamePro Germany - 89 / 100

Gamer.nl - 6.5 / 10

GameSpot - 6 / 10

GameStar - 88 / 100

GameWatcher - 9.0 / 10

GAMINGbible - 8 / 10

God is a Geek - 8.5 / 10

Hobby Consolas - 85 / 100

IGN - 8 / 10

IGN Italia - 8.2 / 10

IGN Spain - 8.5 / 10

JeuxActu - 17 / 20

Jeuxvideo.com - 16 / 20

Millenium - 85 / 100

MondoXbox - 7.5 / 10

Multiplayer.it - 8.0 / 10

PC Gamer - 79 / 100

PC Games - 9 / 10

PCGamesN - 8 / 10

PlayStation Universe - 8 / 10

Power Unlimited - 78 / 100

Press Start Australia - 8 / 10

PSX-Sense.nl - 8.0 / 10

Push Square - 7 / 10

Screen Rant - 3.5 / 5

SomosXbox - 9.0 / 10

SpazioGames - 7.8 / 10

Stevivor - 8.5 / 10

The Escapist - 7 / 10

TheGamer - 60 / 100

Vandal - 8.2 / 10

VideoGamer - 7 / 10

Windows Central - 4.5 / 5

Xbox Achievements - 80 / 100

XGN - 9 / 10

Mafia: Definitive Edition En Düşük Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)

DirectX: Versiyon 11

İşlemci: Intel Core-i5 2550K 3.4GHz / AMD FX-8120 3.1GHz

Bellek: 6 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 660 / AMD Radeon HD 7870

Depolama: 50 GB

Mafia: Definitive Edition Önerlilen Sistem Gereksinimleri