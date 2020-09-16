Mafia: Definitive Edition Resmi Sistem Gereksinimleri Açıklandı

Bu yılın merakla beklenen oyunları arasında yer alan Mafia: Definitive Edition ile buluşmaya az bir zaman kaldı. Bildiğiniz gibi çıkış tarihi ilk duyurulduğunda, geçtiğimiz ay içerisinde buluşacaktık ama sonradan yapılan erteleme ile 25 Eylül 2020 tarihine kaydırılmıştı. Önümüzde iki haftadan az bir zaman kalmışken, Mafia: Definitive Edition sistem gereksinimleri de resmi olarak ortaya çıktı. Detaylar haberimizde!

Mafia: Definitive Edition sistem gereksinimleri ile ilgili olarak geçtiğimiz hafta içerisinde yaşanan enteresan bir gelişme olmuştu. Youtube yayıncısı TripleADigest, yaptığı açıklama ile 2K Games içinde oyunun sistem gereksinimlerini bir şekilde öğrenmeyi başardığını belirtmişti. Ancak yayıncı şirket tarafından herhangi teyit veya yalanlama açıklaması yapılmadığı için, öğrendiklerimizi söylenti olarak bir kenarda tutmayı uygun bulmuştuk.

Mafia: Definitive Edition Sistem Gereksinimleri Ne Seviyede?

Resmi sistem gereksinimlerine baktığımızda, sızdırılanlar ile arada bir takım farklılıkların olduğunu görebiliyoruz. Oyunu rahat bir şekilde oynayabilmek için en aşağı Intel Core-i5 2550K veya AMD FX-8120 işlemcili, 6 GB bellekli ve NVIDIA GeForce GTX 660 veya AMD Radeon HD 7870 ekran kartlı bir bilgisayarınızın olması gerekiyor.

Hemen aşağıdan en düşük sistem gereksinimleri ve önerilen sistem gereksinimleri detaylarına göz atabilirsiniz.

Mafia: Definitive Edition En Düşük Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)

DirectX: Versiyon 11

İşlemci: Intel Core-i5 2550K 3.4GHz / AMD FX-8120 3.1GHz

Bellek: 6 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 660 / AMD Radeon HD 7870

Depolama: 50 GB

Mafia: Definitive Edition Önerlilen Sistem Gereksinimleri