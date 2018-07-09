Maliye Bakanlığı, YouTuber’ların Ensesinde

Belli bir para karşılığında çeşitli markalara ait ürünlerin tanıtımını, sosyal medya kanalları aracılığıyla yapan fenomenlerin vergi ödemesi gerektiği noktasında yapılan tartışmalar uzun bir süredir kamuoyunu meşgul ediyor.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, geçtiğimiz Nisan ayında internet siteleri ve sosyal medya üzerinden para kazananların vergi mükellefi olması gerektiğini söyleyerek, bu işten para kazanan herkesin vergisini ödemek zorunda olduğunu belirtmişti.

Gelen şikayetler üzerine yapılan reklamlardan vergi alınması için düğmeye basan Maliye Bakanlığı, sosyal medyadan kazanç sağlayan kişileri yakından takip ediyor.

Uluslararası Sosyal Medya Derneği (USMED) Ege Bölge Başkanı Alaattin Çağıl, Türkiye'de kullanıcılara gelir sağlayan birçok video yayınlama platformu bulunduğuna dikkat çekti. Gelirlerin, YouTube ve Google tarafından konulan reklamlar aracılığıyla elde edildiğini belirten Çağıl, vergilendirmenin Gelir Vergisi Kanunu’na dayandığını, video platformlarında oluşturulan kanalda bireysel faaliyetler gerçekleştiriliyorsa serbest meslek sahipliğinin söz konusu olduğunu belirtti.

Kanalını büyüten, profesyonel bir ekiple çalışmalarını sürdürenler için aynı durumun söz konusu olmadığını ifade eden Çağıl, şöyle konuştu:

“Oluşturduğu kanalda geniş bir ekip, kurgu montaj, kameraman, dublaj sanatçısı kullananların elde etmiş olduğu gelirler kanuna göre ticari kazanç sayılıyor. Ticari kazanç sayılmasından dolayı vergilendirilmesi gerekli oluyor. YouTube'taki işlerin değerlendirilmesi sürecinde ise uzun bir süreç olması şart. Süreklilik söz konusu olmadan herhangi bir vergilendirme söz konusu olmuyor."

Video kanalı sahiplerinin birçoğunun 18 yaş altındaki gençlerden oluştuğuna dikkat çeken Çağıl, kanunlara göre 18 yaşından küçük biri de olsa bu durumun vergi ödemesine hiçbir şekilde engel olmadığını söyledi.

“Vergilendirme işlemleri her türlü gerçekleştirilebiliyor. Vergilendirmelerin takibinde banka hesap hareketleri, elde edilen gelirler de değerlendirme sürecinden geçiyor” diyen Çağıl, sosyal medyadan kazanç sağlamak isteyenlerin detaylarıyla vergi işlemlerini bilmesi ve öyle hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Kaynak: AA