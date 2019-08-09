Man of Medan'ın Yeni Videosu, Kooperatif Modunun İşleyişiyle İlgili

Bu senenin hayatta kalma-korku oyunları arasında önemli bir yere sahip olan Man of Medan ile buluşmamıza az bir zaman kaldı. Eğer Until Dawn'ın tadı damağınızda kalmışsa, bu oyunu kaçırmamanızı tavsiye ediyoruz. Çıkışına yaklaşık üç hafta kalmışken Supermassive Games kooperatif moduna odaklı yeni bir video daha yayınladı.

Sizlerle daha önceden paylaştığımız haberimizde de bahsettiğimiz gibi Supermassive Games stüdyosunun yeni oyununda Paylaşımlı Hikaye Modu ve Film Gecesi Modu olmak üzere iki farklı kooperatif modu olacak. Hemen aşağıdan izleyebileceğiniz videoda ise işleyiş sistemiyle Paylaşımlı Hikaye Modu gösteriliyor.

Anlatılanlara göre her iki oyuncu da oyundaki beş ana karakterden bir tanesini seçiyorlar. Yapacakları seçimler de bu iki karakter üzerinden gerçekleşecek. Her iki oyuncu da birbirlerinden bağımsız olarak hareket edebiliyorlar. Bir oyuncu bottaki bir yapay zeka karakteriyle konuşurken diğer oyuncu ise tüplü dalış dahil olmak üzere istediği bir şeyi yapabiliyor. Ne var ki, birbirlerinden bağımsız hareket etmelerine rağmen verdikleri karar senaryoyu etkiliyor.

Kooperatif olarak oynadığınız arkadaşınız herhangi bir karar verme aşamasındayken bu durum bir bildirim ile size iletilecek. Eğer dilerseniz bu noktada arkadaşınıza yardımı dokunabilecek bir tavsiyede bulunabileceksiniz ama nihai karardan haberiniz olmayacak. Yapacağı seçimin kötü olması durumunda bu sizin karakterinizin ölümüne neden olabilecek.

Yayınlanan videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.

PlayStation 4, PC ve Xbox One için satışa sunulacak olan The Dark Pictures Anthology: Man of Medan, 30 Ağustos 2019 tarihinde satışa sunulacak.