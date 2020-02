Mandalorian Sezon 2 Çıkış Tarihi Açıklandı! İşte Detaylar

Yayın tarihinden bu yana oldukça geniş bir kitleye ulaşan The Mandalorian bu yıl sezon 2 ile geri dönecek. İşte yeni sezonun çıkış tarihi ve detayları.

Baby Yoda geri dönüyor.

The Mandalorian 2. Sezon Ne Zaman Yayınlanacak?

Disney Başkanı Bob Iger pek çok kişi tarafından heyecanla beklenen The Mandalorian 2. sezon hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Yeni sezon Ekim 2020 tarihinde Disney Plus üzerinden yayınlanacak. Buna ek olarak The Falcon ve Winter Soldier da Ağustos 2020 tarihinde izleyiciler ile buluşacak.

Star Wars: Return of the Jedi filminin beş yıl sonrasında geçen The Mandalorian, bir savaşçının galaksinin en uç köşelerinde yaşanan ve kanunların dahi ulaşamadığı yerlerdeki maceralarını konu ediniyor.

Son zamanlarda ayırdığı ciddi bütçeler ile gündeme gelen ve listesine aldığı yapımlar ile dikkatleri çeken Disney Plus, 12 Kasım 2019 tarihinde izleyiciler ile buluşmuştu. Yayına başladığı ilk gün itibarıyla on milyon abone sayısına ulaşan platform, Netflix ve Apple TV+ gibi rakipleri ile birlikte yayın hizmetleri alanında iddialı oyuncular arasında yer alıyor.