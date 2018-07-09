Maraş'ta Şarjdaki Telefon Bomba Gibi Patladı

Teknoloji şirketlerinin batarya sağlığı ve yeniliği konusunda yaptığı çalışmalar hızla devam etse de maalesef patlamaların önüne bir türlü geçilemiyor. Kahramanmaraş'ta yaşanan bir olayda şarja takılan cihazın bir süre sonra patladığı ve evde yangına sebep olduğu ortaya çıktı.

Büyük telefon ve teknoloji üreticilerinin batarya ile ilgili çalışmaları hiç şüphesiz işe yarıyor fakat kullanılan yan sanayi bataryalar ve aynı zamanda orijinal olmayan şarj kabloları yüzünden pek çok telefon patlamayla birlikte kullanıcılara zarar verebiliyor. Geçtiğimiz gün Kahramanmaraş'ta meydana gelen patlamada herhangi bir yaralanan olmazken patlamayla birlikte çıkan yangında maddi zarar oluştu.

Maraş'ın Andırın ilçesinde Ahmet Cirit'in başına gelen olaya göre, Cirin önce telefonunu şarja taktı. Kısa süre içerisinde adeta bomba gibi patlayan telefon aynı zamanda bulunduğu odada yangına neden oldu. Yangını çok büyümeden söndüren Cirit'in evinde büyük derecede hasar oluştu. Hatta evdeki maddi kayıptan dolayı Ahmet Cirit'in eşi Hatice Cirit sinir krizi geçirerek fenalaştı.

Olay yerine gelen jandarma ve itfaiye ekipleri tüm kontrolleri sağlarken telefonun tam olarak neden patladığı belli değil. Ancak telefon sahibi Ahmet Cirit ve yetkililer orijinal olmayan bataryadan şüpheleniyorlar. Konu hakkında Cirit "sanırım telefonun bataryası patladı" ifadesini kullandı.