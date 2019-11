Mario Kart Tour’a Çok Oyunculu Beta Testi Geliyor 

Mario Kart Tour geçtiğimiz ay Android ve iOS için piyasaya sürülmüştü. Şimdi ise yeni bir tweet atan Nintendo, Aralık ayında Mario Kart Tour için gerçek zamanlı çok oyunculu bir beta testinin planlandığını duyurdu.

Ancak bu beta testine katılabilmeniz için Mario Kart Tour’un Gold Pass aboneliğine sahip olmanız gerekiyor. Eğer isterseniz aylık 5 dolar ücretle Gold Pass abonesi olabilirsiniz.

Fakat 5 dolarlık aylık abonelik ücretinin değişebileceğini de belirtelim. Yani abonelik ücreti kısa süre sonra daha ucuz ya da daha pahalı hale gelebilir.

A real-time multiplayer beta test is planned for December and will be available to #MarioKartTour Gold Pass subscribers.

Stay tuned here for more details coming soon. pic.twitter.com/xNIdJE44cI