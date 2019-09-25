'Mario Kart Tour' iOS ve Android Cihazlar İçin Yayınlandı

Uzun zamandır merakla beklenen Mario Kart Tour adlı mobil oyun niyahet bugün iOS ve Android cihazlar için geldi.

Nintendo, ücretsiz mobil yarış oyununu ilk olarak 2018’in başlarında duyurmuştu. Daha önce ön kayıt yaptıran birçok iOS kullanıcısı, şimdilerde bu oyunun kendi iPhone’larına ve iPad’lerine çoktan yüklenmiş olduğunu görüyor.

Ancak Nintendo’nun diğer mobil uygulamalarında olduğu gibi, oynayabilmeniz için oyunu Nintendo hesabınız ile bağlantılı hale getirmeniz gerekiyor. Mario Kart Tour’u yükleme ve oynama konusunda yardıma ihtiyaç duyarsanız şuradaki adımları takip edebilirsiniz.

Oyunu oynamak isteyenlerin elini çabuk tutması daha faydalı olacaktır. Çünkü Mario Kart Tour’da gerçek Dünya’daki yerlerden oluşan bazı geçici haritalar kısa süreliğine erişilebilir olacak. Örneğin, Mario Kart Tour, New York City'de iki haftalık kısa bir duraklama ile başladı. Bunun için tanıtım fragmanını inceleyebilirsiniz.

Mario Kart Tour şu anda hem iOS hem de Android cihazlar için indirilebilir durumda. Mobil oyunu aşağıdaki uygulamaya tıklayarak da hemen indirebilirsiniz.