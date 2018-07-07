Mark Zuckerberg, En Zenginler Listesinde Bir Sıra Daha Yükseldi

"Mark Zuckerberg" bir zamanlar "Harvard"da öğrenciyken “Facebook” isimli projesinin temellerini atmıştı. Ancak Facebook’un bu kadar kısa bir sürede dünyanın en çok kullanılan sosyal medya ağı haline geleceğini Mark Zuckerberg bile tahmin etmiyordu. Bu yılın başlarında şirketin CEO’su konumundaki Zuckerberg’in adının bazı skandallarda geçmesine rağmen, Zuckerberg dünyanın en zenginleri sıralamasında bir basamak daha yükselerek üçüncü sıraya yerleşti.

“Peki kullanması tamamen ücretsiz olan Facebook gibi bir uygulama, nasıl oluyor da bu kadar çok para kazanıyor ve şirketin CEO’su dünyanın sayılı zenginleri arasına giriyor?” diye soruyor olabilirsiniz. Aslında sosyal medya ağının tam olarak nasıl para kazandığını, “Ücret ödemeden kullandığınız bir hizmet varsa ürün sizsiniz.” cümlesi tam olarak özetliyor. Çünkü Facebook aslında kullanıcıları üzerinden para kazanıyor. Ancak parayı kullanıcılarından almak yerine, reklam verenlerden alıyor. Karşılığında da Facebook’da reklamlar yayınlıyor ve kullanıcı bilgilerini reklam verenlerle paylaşıyor.

Reklamlar Facebook için o kadar önemli halde ki, şu anda Facebook’un toplam gelirinin yüzde 97’sini bu reklamlar oluşturuyor. Facebook, reklam verenlere çok önemli kullanıcı bilgileri sağlıyor. Kaç yaşında olduğunuz, ne kadar kazandığınız, nerede yaşadığınız, beslenme alışkanlıklarınız, kaç saat uyuduğunuz hatta ne sıklıkla hediye aldığınız gibi bilgiler reklam verenler için bulunmaz bir nimet.

Uzunca bir süre gündemde kalan “Cambridge Analytica” skandalında Facebook’un, 2016 yılında gerçekleşen ABD Başkanlık seçimlerinde 87 milyon kullanıcı bilgisini sattığı ortaya çıkmıştı. Skandal sonrasında Zuckerberg, ABD Senatosu’na ve Avrupa Birliği’ne ifade vermek zorunda kalmıştı. Ancak tüm bu olaylardan sonra Zuckerberg bir şekilde aklanmış oldu ve Facebook’taki CEO’luk görevine devam etti.

Bloomberg’in raporuna göre, şu sıralar dünyanın en zenginleri sıralamasında bir değişiklik oldu. Şimdiye kadar listede birinci sırada “Amazon CEO’su Jeff Bezos”, ikinci sırada “Microsoft’un kurucusu Bill Gates” ve üçüncü sırada da “Warren Buffet” yer alırken, son değişiklikle beraber Warren Buffet’ı geçen Mark Zuckerberg üçüncü sıraya yükseldi.

Sıralamanın değişmesiyle beraber artık dünyanın en zengin ilk üç ismi teknoloji kökenli kişilerden oluşuyor. 34 yaşındaki Zuckerberg’in kişisel serveti şu anda 81.6 milyar dolar. “Berkshire Hathaway CEO’su Buffet” ise 87 yaşında ve Zuckerberg’in servetinden yaklaşık 373 milyon dolar geride kaldı. Warren Buffet bir zamanlar dünyanın en zengin insanıydı.