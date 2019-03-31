Mark Zuckerberg’in Bazı Facebook Paylaşımları Yanlışlıkla Silinmiş

Eğer Facebook’un önemli anlarıyla ilgili olarak geçmişe dönük bir ziyaret yapmak isterseniz, bunu Mark Zuckerberg’in paylaşımları üzerinden yapmamanız daha iyi olabilir. Çünkü Facebook’un Business Insider’a yaptığı açıklamaya göre, Zuckerberg’in 2007-2008 yılları arasındaki paylaşımları da dahil olmak üzere bazı paylaşımları, birkaç yıl önce yaşanan teknik sorunlardan dolayı yanlışlıkla silinmiş.

Bir Facebook sözcüsü, silinen paylaşımları geri getirmek için bir çaba göstermediklerini, çünkü söz konusu çalışmanın 'çok kapsamlı' olduğunu ve 'başarıyı garanti etmediğini' söyledi.

2007-2008 yılları arasındaki paylaşımların silinmesinin yanı sıra başka hangi paylaşımların silindiği tam olarak bilinmiyor. Ancak 2012 yılında Instagram’ın satın alınmasıyla ilgili bir paylaşımın ve şirketin şefi Josef Desimone’un 2013 yılındaki ölümüyle ilgili bir paylaşımın da silinen paylaşımlar arasında yer aldığı biliniyor.

Şirket, blog ve haber odası aracılığıyla insanların önceki şirket haberlerine erişmesi gerektiğine inandığını vurguladı. BI, eski blog paylaşımlarının bulunmasının zor olduğunu belirttikten sonra Facebook, sayfasına halka açık bir 'notlar' sekmesi ekleyecek kadar ileri gitti.

Ancak Zuckerberg'in Facebook paylaşımları, hala şirketin tarihinin önemli bir bölümünü temsil ediyordu. Bu paylaşımların yokluğu, Zuckerberg’in kilit kararlarının arkasındaki düşünceleri anlamayı zorlaştırıyor. Ayrıca eleştirmenlerin, Zuckerberg'in kayıtlara geçme konusundaki isteksizliğine dikkat çektiği bir dönemde böyle bir olayın yaşanması pek de hoş karşılanmadı.