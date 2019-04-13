Mark Zuckerberg’ün Güvenlik Maliyeti Yıllık 22 Milyon Dolar

Hiç şüphesiz dünyanın en konuşulan CEO'larından biri olan Mark Zuckerberg'ün güvenliği için ödeden miktar ortaya çıktı. 2017'ye oranla iki katına çıkan korunma maliyetleri, 2018'de Facebook'a 22,6 milyon dolara mal oldu.

Son üç yıldır yürüttüğü yönetim kurulu başkanlığı ve CEO'luk görevlerinden temsili olarak 1 dolar maaş alan Mark Zuckerberg'ün güvenlik maliyeti ise dudak uçuklatıyor. Yalnızca bir yıllık korunma süresi boyunca 22,6 milyon dolar ödeme yapan CEO, bundan önceki yılda 9 milyon dolar harcıyordu. Yani güvenlik tedbirlerini iki kat arttıran Zuckerberg, sosyal medyada gündem oldu.

Geçtiğimiz birkaç yıl boyunca Facebook çevrimiçi dezenformasyon ve politik propaganda, veri ihlalleri ve gizlilik endişelerinin yayılmasındaki rolü konusunda halkın tepkisi ile karşı karşıya kalmıştı. Aynı zamanda hisselerinde büyük düşüşler yaşayan Facebook'un 2016 ABD başkanlık seçimlerine doğrudan etkilediği iddia edilmişti. Bu söylemler üzerine güvenliği elden bırakmayan Zuckerberg, yönetim kurulunda da değişikliğe gitme kararı aldı.

Facebook Yönetim Kurulu Sil Baştan

Uzun yıllardır şirket içerisinde çalışan müdürleri ve yöneticileri istifa ettirmesiyle gündeme gelen CEO Zuckerberg, farklı platformlardan yeni isimleri yönetim kuruluna taşıyor. Özellikle PayPal ve Netflix'den gelen yeni yöneticilere üst düzey maaşlar ödeyen Facebook'un güvenlik tedbirlerini de elden bırakmadığını hatırlatmak gerekiyor.