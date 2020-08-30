Tatilciler Biraz Üzülebilir: Marmaris’te Yeni Kısıtlamalar Getirildi!

Küresel çapta 24 milyondan fazla insana bulaşan ve 837 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs, büyük bir hızla yayılmaya devam ediyor ve Marmaris’te yeni kısıtlamalar başlaması bunun bir uzantısı. Salgın tüm Dünya ile birlikte aynı zamanda Türkiye’de de büyük bir etki gösteriyor. Hadi gelin tüm bu detaylara birlikte göz atalım.

TÜBİTAK verilerine göre virüs, ülkemizde 265 bin 515 kişiye bulaşırken 6 bin 245 vatandaşın ölümüne neden oldu. Bu durum çeşitli ek tedbirlerin alınmasıyla sonuçlanıyor. Yaz tatilinin yavaş yavaş bitmesi ile birlikte alınan çeşitli tedbirlerin sayısında büyük ölçüde artma oldu. Muğla'nın Marmaris ilçesinde 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik bazı yeni kısıtlamalar bunun bir örneği.

Marmaris’te yeni kısıtlamalar kurul kararı ile başlatıldı

Marmaris Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamaya göre İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, ilçe genelinde uyulması için bazı tedbirler aldı. 65 yaş ve üstü vatandaşlarla kronik rahatsızlığı bulunanlar 10.00 – 20.00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına uymak ve maske takmak şartıyla dışarıda zaman geçirecek ve bunun dışında evde kalacak.

65 yaş üstü vatandaşların toplu etkinliklere katılması ile ilgili de kısıtlamalar başlatıldı. Bunun en büyük nedenleri arasında, ilçede artış gösteren vakalar var. Ayrıca tatilciler tarafından yayılan virüs etkisi çok fazla.

Kararda, "65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızın; düğün, nişan, nikâh, kına, sünnet, mevlit, cenaze gibi toplu organizasyonlara, sadece 1. ve 2. derece 3. derece (anne, baba, kardeş, torun, dede, nine, amca, hala, teyze, dayı.) yakın akrabalarının sosyal mesafe ve maske kuralına riayet ederek katılması, bunun dışındaki 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın katılımlarının kısıtlanmasına oy birliğiyle karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi. Özellikle şu son dönemlerde 65 yaş üstü için bizler de evde kalma önerisinde bulunuyoruz.