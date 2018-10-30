Mars Görevinde Kullanılacak Paraşüt Rekor Kırdı

Yaklaşık 2,4 milyar dolarlık bir cihazı, gezegenler arasında gezdirip, sonrasında bir yüzeye indirmek istiyorsanız; çok sağlam paraşütler kullanmanız kaçınılmaz. Bunun farkında olan NASA, bugüne kadar geliştirilmiş en sağlam paraşütü çeşitli testlere sokmaya başladı. Mars görevinde kullanılacak paraşütler, testlerde üst üste rekorlar kırdı.

NASA, Cuma günü yaptığı açıklamayla Mars 2020 görevinde kullanılacak paraşütlerin hazır olduğunu söylemişti. Paraşütün testlerden başarıyla geçtiğini dile getiren Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi, 7 Eylül tarihinde yapılan testlerde paraşütün, “Paraşüt tarihinde en hızlı şişen ve 70,000 pound (31,751 kilogram) taşıyan” ilk paraşüt olduğu duyurdu.

Mars atmosferine benzer şekilde hazırlanan bir ortamda test edilen paraşüt, bir tür rokete bağlanmıştı. Koca bir roketi taşıyan paraşüt, “saniyenin dörtte biri içerisinde, 81 kiloluk bir silindirden devasa bir paraşüte dönüştü” denildi.

Jet Propulsion Laboratory tarafından yapılan üçüncü testte başarı sağlayan, Advanced Supersonic Parachute Inflation Research Experiment (ASPIRE) ya da Türkçe ismiyle Gelişmiş Süpersonik Paraşüt Şişmesi Araştırma Deneyleri, böylece kullanıma hazır hale geldi. NASA, yapılan testler sırasında kaydettiği kimi anlardan küçük bir video hazırlayarak, merak edenlerle paylaşırken, hazırlanan video izleyenleri hayran bırakmayı başardı.

Mars 2020 görevi

NASA’nın hâlihazırda Mars’ta iki farklı robotu bulunuyor. Bunlardan en tanınmışı ise ömrünün sonuna gelmekte olan Curiosty. Curiosty’nin yerine geçecek olan yeni ve gelişmiş robotunu Mars’a göndermeye hazırlanan NASA, yaklaşık 2,4 milyar dolar büyüklüğünde bu operasyon için uzun zaman önce düğmeye basmıştı.

Mars’taki eski mikrobakteriyel hayatı araştırmak üzerine gönderilen olacak Opportunity robotu, önceki robota göre birçok gelişmiş özellik barındırırken, insanlı Mars uçuşları için de önemli bilgiler toplayacak.