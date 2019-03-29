Mars Helikopteri İlk Testlerden Başarıyla Geçti

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), bir süredir Mars yüzeyinde çalışacak bir tür helikopter üzerinde çalışmalarını sürdürüyordu. Mars 2020 görevi kapsamında gezegene gönderilecek tekerlekli araçla birlikte gönderilmesi planlanan helikopter için ilk denemeler yapıldı.

Mars Helikopteri için geçtiğimiz günlerde bir çeşit test hazırlayan NASA, Mars’ın ortamına benzettiği bir yerde helikopteri denedi. Yapılan açıklama ile Mars 2020 görevinde yer alacak olan helikopterin, ilk denemeleri başarıyla geçtiği dile getirildi. Kaliforniya’nın Pasadena bölgesinde bulunan NASA’ya bağlı Jet İtme Laboratuvarı (JPL) bünyesinde geliştirilen Mars Helikopteri projesinin başındaki isim olan Mimi Aung, “Gelecek sefer uçacağız, Mars’ta uçacağız” açıklamasını yaptı.

Otonom olarak çalışacak olan Mars Helikopteri'nin, NASA’da görevli olan bilim insanlarına önemli avantajlar sağlayacağı dile getirildi. Tekerlekli araçların yaşadığı birçok sıkıntıdan kurutulacak olan ve daha uzun mesafeleri kat ederek, bazı bölgeleri yukarıdan gözlemleme şansı yakalayacaklarını söyleyen NASA, ayrıca helikopter sayesinde Mars’ın haritası için de önemli kazanımlar elde edeceklerini belirtti.

Mars’ın koşullarına ayak uydurmak adına daha farklı bir helikopter dizaynı yapan NASA, sadece 1.8 kilogram ağırlığında olan yeni gözlem cihazının, kanatlarının ise 1 metreyi çok az geçecek şekilde hazırlandığını belirtti. Özünde küçük bir kutu benzeri gövdeye sahip olan Mars Helikopteri, gövdenin hemen altına yerleştirilmiş yüksek teknolojili kameralara da sahip olacak. Gövdenin üst tarafında konuçlu olan Güneş panelleri helikopterin batarya problemini çözerken, dahili bir ısıtıcı, gündüz depoladığı enerji ile akşam saatlerinde helikopterin donmasını engelleyecek.