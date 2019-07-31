Mars'ı Kolonileştirmek Ne Kadar Zaman Alacak?

Mars gezegeni neredeyse herkesin iştahını kabartan bir yer. SpaceX gibi şirketler, sırf bu tarz bir hayal üzerine kuruldu. Büyük şirketlerden olan Amazon ise, yine Mars'ta koloni kurmak için tüm altyapı çalışmalarını devam ettiriyor. İşte haberimizin detayları.

Koloni kurma faaliyetleri, uzun bir süredir Mars gezegeni ile ilgili kurulan hayaller arasında yer alıyor. Ancak koloni kurduktan sonra insanların yaşamını devam ettirebilmesi için gerekli materyaller biraz zor sağlanacak gibi görünüyor. Büyük bir kubbenin altına insanları yerleştirmek hiç kolay değil.

Mars gezegeninde insanları hangi tehlikeler bekliyor?

Mars'ta yaşayacak olan insanları bekleyen birçok tehlike var. Öncelikli olarak bu gezegende üst düzey bir uzay radyasyonun bulunuyor. Bu radyasyon, insanların ömrünün kısalmasına neden olabilir. Ayrıca radyasyon ilerleyen yıllarda çeşitli mutasyonlara da kapı arayabilir.

Konuyla ilgili bir diğer önemli problem ise, çok düşük miktarda bulunan yerçekimi. Yerçekiminin düşük miktarda bulunması, insanların fizyolojik yapısında bazı sorunlar ortaya çıkaracaktır. Eğer bu sorunlar üreme problemlerine neden olursa, insanlığın devamının pek de bu gezegende olabileceğini söylemek mümkün olmuyor.

Uzay konusunda otorite olarak değerlendirdiğimiz birçok kişi, insanlığın Mars gezegeninde koloni kurmasının en az binlerce yıl süreceğini ifade ediyor. Peki sizce de tüm bu problemler göz önüne alındığında, insanlığın Mars gezegeninde kolon kurması ne kadar zamanı alır? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.