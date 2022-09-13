Martı Hakkında Açılan Soruşturma Sonuçlandı

Son dönemde 7'den 70'e pek çok kesim tarafından tercih edilen ve neredeyse tüm Türkiye'yi saran Martı hizmeti hakkında geçtiğimiz aylarda önemli bir soruşturma başlatılmıştı. Rekabet Kurumu'nun açmış olduğu soruşturma, hizmetin yurt içi rekabeti ve verdiği hizmetin ürün pazarı ile ilgili konuları içeriyordu.

Rekabet Kurumu ürün pazarında hâkim olan Martı'nın rakipleri üzerindeki dışlayıcı eylemleri ve bu hâkimiyetini kötüye kullanması nedeniyle rekabeti ihlal ettiği gerekçesi kararına vararak bir süredir yürütmüş olduğu önaraştırmanın karara bağlandığını belirtmişti.

Martı Tarafından Rekabet Kurumu'na Taahhüt Paketi Sunuldu

Martı'yı ilerleyen aylarda inceleme sürecine tutacağını belirten Rekabet Kurumu'nun bu soruşturma süreci sonuçlandı. Görüşmeler neticesinde Rekabet Kurumu'na Martı tarafından bir taahhüt paketi sunuldu.

Rekabet Kurumu'nun yapmış olduğu açıklama şu şekilde: