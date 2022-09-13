Martı Hakkında Açılan Soruşturma Sonuçlandı
Geçtiğimiz aylarda Rekabet Kurumu'nun Martı'ya açtığı soruşturma bugün sonuçlandı. İşte detaylar!
Son dönemde 7'den 70'e pek çok kesim tarafından tercih edilen ve neredeyse tüm Türkiye'yi saran Martı hizmeti hakkında geçtiğimiz aylarda önemli bir soruşturma başlatılmıştı. Rekabet Kurumu'nun açmış olduğu soruşturma, hizmetin yurt içi rekabeti ve verdiği hizmetin ürün pazarı ile ilgili konuları içeriyordu.
Rekabet Kurumu ürün pazarında hâkim olan Martı'nın rakipleri üzerindeki dışlayıcı eylemleri ve bu hâkimiyetini kötüye kullanması nedeniyle rekabeti ihlal ettiği gerekçesi kararına vararak bir süredir yürütmüş olduğu önaraştırmanın karara bağlandığını belirtmişti.
Martı Tarafından Rekabet Kurumu'na Taahhüt Paketi Sunuldu
Martı'yı ilerleyen aylarda inceleme sürecine tutacağını belirten Rekabet Kurumu'nun bu soruşturma süreci sonuçlandı. Görüşmeler neticesinde Rekabet Kurumu'na Martı tarafından bir taahhüt paketi sunuldu.
Rekabet Kurumu'nun yapmış olduğu açıklama şu şekilde:
"Rekabet Kurulunun 21.07.2022 tarih ve 22-33/527-M sayılı kararı ile Martı İleri Teknoloji A.Ş’nin ilgili ürün pazarında hâkim durumda bulunduğu ve rakipleri üzerinde dışlayıcı eylemleri ile hâkim durumunu kötüye kullanmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’u ihlal ettiği iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.
Soruşturma süreci devam ederken, Martı İleri Teknoloji A.Ş. tarafından dosya içeriğindeki rekabetçi endişelere yönelik olarak taahhüt sürecinin başlatılmasına ilişkin başvuruda bulunulması üzerine gerçekleştirilen görüşmeler soncunda Martı İleri Teknoloji A.Ş. tarafından bir taahhüt paketi sunuldu.
08.09.2022 tarihinde Rekabet Kurulunca dosyanın müzakeresi sonucunda; taahhütlerin dosya kapsamında tespit edilen rekabet sorunlarını giderebilecek nitelikte olması nedeniyle kabulüne ve ilgili teşebbüs açısından bağlayıcı hale getirilerek soruşturmanın sonlandırılmasına karar verilmiştir."
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