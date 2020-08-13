Marvel Avengers Sistem Gereksinimleri Açıklandı

Marvel Avengers çıkış tarihi yaklaşırken çok sayıda oyuncunun kafasında "Marvel Avengers'ı bilgisayarımda sorunsuz bir şekilde çalıştırabilecek miyim?" sorusu oluşuyor. Yayıncı Square Enix ve geliştirici Crystal Dynamics ile Eidos-Montreal, Marvel Avengers sistem gereksinimlerini açıkladı. Marvel Avengers oyununun PC sistem gereksinimleri ile ilgili detaylar haberimizde.

Marvel Avengers Sistem Gereksinimleri Nedir?

Marvel Avengers, 4 Eylül 2020 tarihinde PC, PlayStation 4, Xbox One ve Stadia platformlarına çıkışını gerçekleştirecek. Marvel Avengers çıkış tarihine bir aydan az bir süre kala dünya genelinde çok sayıda oyuncunun merakla beklediği sistem gereksinimleri açıklandı. Peki, Marvel Avengers PC sistem gereksinimleri nedir?

Marvel Avengers, PC platformunda ultra geniş ekran desteği, tamamen kişiselleştirilebilir klavye ve fare ayarları, kilidi kaldırılmış kare sayısına sahip olacak. Yüksek donanıma sahip olan bilgisayarlar için 30 GB dosya boyutuna sahip olan yüksek çözünürlük doku paketi sunulacak.

Dünya genelinde çok sayıda oyuncunun sabırsızlıkla beklediği Marvel Avengers video oyununun minimum ve önerilen PC sistem gereksinimleri belli oldu. Aşağıda yer alan sistem gereksinimleri sayesinde Marvel Avengers oyununun bilgisayarınızda sorunsuz bir şekilde çalışıp çalışmayacağı hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Marvel Avengers minimum sistem gereksinimleri:

• İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

• İşlemci: i3-4160 veya AMD eşdeğer bir işlemci

• RAM: 8GB

• Ekran Kartı: NVIDIA GTX 950 / AMD 270 (minimum 2GB VRAM)

• DirectX: DirectX 12

• Depolama Alanı: 75GB HDD kullanılabilir alan

Marvel Avengers önerilen sistem gereksinimleri:

• İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

• İşlemci: Intel Core i7 4770K, 3.4 Ghz veya AMD Ryzen 51600 3.2 Ghz

• RAM: 16GB

• Ekran Kartı: NVIDIA GTX 1060 6GB veya AMD Radeon RX 480 8GB

• DirectX: DirectX 12

• Depolama Alanı: 110GB SSD kullanılabilir alan