Marvel Hayranı Avengers: Endgame'i Şimdiye Kadar 116 Kez İzledi

Agustin Alanis isimli bir Marvel hayranı, aynı sinema filmini en çok izleyen kişi olmak ve Guinness Dünya Rekoru’nu kırabilmek için çabalıyor. ABD’nin Florida eyaletinde yaşayan Alanis, Avengers: Endgame’i şimdiye kadar tam 116 kez izledi.

Alanis başlarda rekor kırmak gibi bir amacının olmadığını söylüyor. Avengers hayranı olan genç, film vizyona girdikten sonra ilk iki hafta boyunca her gün filmi izlemek için sinemaya gitmiş. Filmi çok seven Alanis, Avengers'ın rekorlar kırmasının üzerine, kendisinin de rekor kırmak için bunu yapmaya karar verdiğini söylüyor.

Uzun zamandır Marvel hayranı olan Alanis sinemaya hafta içi günde iki kez, hafta sonu ise daha sık uğruyor. Arkadaşlarının ve ailesinin arkasında olduğunu söylüyen Alanis, filmi 100. kez izlemeye gittiğinde ebeveynlerinin ve kız kardeşinin sinemada ona eşlik ettiklerini söylüyor.

Alanis filmi izlemekten sıkılmadığını, aksine etrafında oturan kimse yoksa replikleri dışından tekrar ettiğini söylüyor. Guinness Rekorlar Kitabı’na girebilmek için başvuruda bulunan Alanis henüz bir yanıt alamamış. Daha önce Anthony “Nem” Mitchell isimli başka bir Marvel hayranı Avengers: Infinity War filmini 103 kez izlemiş ve Avengers: Endgame’in prömiyerine katılma fırsatı yakalamıştı. Bakalım Alanis ilerleyen günlerde adını rekorlar kitabına yazdırabilecek mi göreceğiz.