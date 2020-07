Marvel's Spider-Man: Miles Morales Performans Modu ile Gelecek

Marvel's Spider-Man: Miles Morales hakkında yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Insomniac Games, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile oyunu bekleyenleri sevindirdi. Marvel's Spider-Man: Miles Morales performans modu ile bizlere görsel ziyafet yaşatacak. Detaylar haberimizde.

Marvel's Spider-Man: Miles Morales, Haziran ayında gerçekleştirilen PlayStation 5 etkinliği sırasında duyurulmuştu. İlk etapta bir devam oyunu olduğu zannedilmiş olsa da esasen 2018 yılında çıkan oyun için bağımsız bir genişletme paketi olarak geliştirilmekte olduğu açıklaması yapıldı. Yani oynayabilmek için Marvel's Spider-Man gereksinimi olmayacağı, ayrıca satın alınabileceği söylenmişti.

Orijinal oyunun bir yıl sonrasında geçecek olan Marvel's Spider-Man: Miles Morales hikayesi şöyle: Noel tatili gecesinde bir enerji şirketi ile yüksek teknolojili suç ordusu arasında bir çatışma patlak verir. Ne şans ki ana karakterimizin evi de bu çatışmanın tam ortasındadır. Senaryo boyunca Peter Parker karakterine göre daha farklı güçlere sahip olacak Miles Morales, bu güçlerinde ustalaşmaya çalışırken bir yandan da yeni Spider-Man olma yolunda emin adımlarla ilerleyecek.

Resmi duyuru sonrasında, PlayStation 5 için geliştirilmekte olan oyun için bir takım teknik detaylar da paylaşılmıştı. Yükleme ekranlarının neredeyse olmayacağı Marvel's Spider-Man: Miles Morales, Işın İzleme ve 3B Ses teknolojilerinden faydalanmanın yanı sıra DualSense kolunun dokunsal geri bildirimi ile uyumsal L2 ve R2 tetik tuşlarının özelliklerini de kullanacak.

Insomniac Games, Twitter hesabından yaptığı yeni paylaşım ile PlayStation 5 için tercihe bağlı performans modunun olacağını duyurdu. Kullanıcıların bu modu tercih etmeleri durumunda, Marvel's Spider-Man: Miles Morales oyununu 4K 60 FPS gibi kaliteli bir deneyimle oynayabilecekler.

Swing through the city like never before on PS5 with an optional 4K / 60fps Performance Mode. #MilesMoralesPS5 #SpiderManPS5 pic.twitter.com/FhPEPLjnKL