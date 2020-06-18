Maske Takmama Cezası Ne Kadar? Maske Takmamanın Cezası Kaç TL?

Maske takma zorunluluğu olan illerde maske takmayanlara cezai işlem uygulanacak. Peki maske takmama cezası ne kadar? Maske takmayanlara ne kadar ceza yazılır? İşte maske takmamanın cezası ve maske takmanın zorunluğu olduğu iller.

Maske Takmamanın Cezası Ne Kadar?

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında maske takmak bazı illerde zorunlu hale getirildi. Dün gece yarısı İstanbul, Ankara ve Bursa Valiliği tarafından kentlerde maske takmanın zorunlu olduğu açıklaması yapıldı. Maske takmayanlara cezai işlem başlatılacak. Maske takmayanlara ne kadar ceza yazılacak?

Maske takmayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası uygulanacak. Kanunda yazılı olan yasaklara aykırı hareket edenler veya zorunluluklara uymayanlara, fiilleri ayrıca suç oluşturmadığı takdirde, 250 Türk Lirası'ndan 1000 Türk Lirası'na kadar idari para cezası verilecek. Suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacak.

Hangi İllerde Maske Takmak Zorunlu?

Maske takmanın zorunlu olduğu iller şu şekilde:

İstanbul, Ankara, Bursa, Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bolu, Burdur, Denizli, Düzce, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Sivas, Şırnak, Tunceli, Uşak, Zonguldak, Diyarbakır, Erzurum, Kayseri, Rize ve Şanlıurfa.

Koronavirüs Vaka Sayısı Kaç?

17 Haziran itibari ile Türkiye'de toplam vaka sayısı 182.727 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 4.861'e yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısının 745, toplam entübe hasta sayısının ise 306 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 154.640 olarak açıklandı.