Beş İlde Daha Maskesiz Sokağa Çıkma Yasağı Uygulanacak

Haziran ayı itibarıyla normalleşme başladı. 6 Haziran’dan bu yana hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanmıyor. Lakin tedbirlerin gevşetilmesi azalan vaka sayılarını tekrar artırdı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 5 ilde daha maskesiz sokağa çıkmanın yasaklandığını duyurdu. İşte maskesiz sokağa çıkma yasağı olan yeni iller

Maskesiz Sokağa Çıkma Yasağı Olan İller

Haziran ayının gelmesiyle Türkiye genelinde hayat normale döndü, her yer açıldı lakin vatandaşlar maske + sosyal mesafe kuralına uymadıklarından vakalar tekrar yükselmeye başladı. Hal böyle olunca maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu illere yenileri eklendi.

Sağlık Bakanı Koca, Diyarbakır, Erzurum, Kayseri, Rize ve Şanlıurfa’da maskesiz sokağa çıkmanın yasaklandığını bildirdi. Maskesiz sokağa çıkmanın cezası olduğu illerin sayısı an itibarıyla 42 oldu. Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bolu, Burdur, Denizli, Düzce, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Sivas, Şırnak, Tunceli, Uşak, Zonguldak, maske takma zorunluluğu olan diğer iller.

Vaka artışlarıyla dikkat çeken şehirlerimiz başta olmak üzere, artış eğilimi olan yerlerde il hıfzıssıhha kurullarımız, valilerimiz başkanlığında riske karşı kararlar almaya devam ediyor. 42 ilimizde maske, yaptırımı olan bir sosyal sorumluluk. Virüsle maskesiz mücadele edemeyiz. pic.twitter.com/oqYtNhMOW6 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 15, 2020

Türkiye Koronavirüs Tablosu

15 Haziran tarihi itibarıyla, Türkiye’de toplam test sayısı 2.674.203, toplam vaka sayısı 179.831, toplam vefat sayısı 4.825, toplam yoğun bakım hasta sayısı 722, toplam entube hasta sayısı 291, toplam iyileşen hasta sayısı 152.364’e ulaştı.