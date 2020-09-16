Mass Effect Trilogy Remastered Listelendi: Yakın Bir Zamanda Duyurulabilir!

Mass Effect üçlemesi ile ilgili resmi duyuru yakın bir zamanda gerçekleştirilecekmiş gibi görünüyor. Çeşitli iddiaların ardından yakın bir zaman önce, Portekizli bir perakendeci tarafından Mass Effect Trilogy Remastered listelendi.

Mayıs ayı içerisinde Electronic Arts tarafından analistlere ve yatırımcı düzenlenen finansal konferans sırasında, önümüzdeki on bir yıl boyunca on dört kadar oyunun satışa sunulacağını ve içlerinden bir tanesinin de 'EA HD oyunu' olacağını belirtmişti. Bu açıklama sonrasında elbette iddiaların da önünü alamamıştık. VentureBeat sitesinden Jeff Grubb ki kendisinin ortaya attığı raporların çoğunun doğru çıktığını söyleyelim, bahsi geçen 'EA HD oyunu'nun Mass Effect Trilogy olduğunu ve 31 Mart 2021 tarihinden önce satışa sunulmasının planladığı yönünde açıklama yapmıştı.

Mass Effect Trilogy Remastered Duyurusu Yakın Olabilir

Şimdi ise enteresan bir gelişme yaşanmış durumda. Gaming Replay isimli Portekiz menşeli perakendeci, listelemesine Mass Effect Trilogy Remastered'ı ekledi.

Sizin de gördüğünüz üzere listelemede üçlemenin PlayStation 4 ve Xbox One platformlarının yanı sıra Switch versiyonuna da yer verilmiş. Ufak bir hatırlatma yapmak gerekirse, VentureBeat sitesinden Jeff Grubb Nintendo konsolu için çıkmasını beklemememizi söylemişti. Diğer yandan ise net bir çıkış tarihi belirtilmiş değil ama Ekim ayı içerisinde bizlerle olacağına işaret ediliyor.

Açıkçası bu listelemenin yarın gerçekleşecek olan Nintendo Direct Mini sunumu öncesinde ortaya çıkması epey enteresan bir rastlantı diyebiliriz. Kim bilir, beklenen duyuru bu sunum sırasında gelebilir. Belki de hızla yaklaşmakta olan N7 Day bekleniyor da olabilir.

İlk oyunu 2007 yılında Xbox 360 için çıkan Mass Effect üçlemesinde komutan Shepard karakterini yönetiyor ve galaksiyi Reaper'lardan kurtarmaya çalışıyorduk. Rol Yapma Oyunu elementlerinin olduğu oyunlarda, diyalog seçenekleri sunuluyor ve hatta Paragon ve Renegade cevapları arasında tercihte de bulunabiliyorduk.