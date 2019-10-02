Mastercard ve Visa, Facebook'un Kripto Parası Libra'yı Destekleyebilir

Facebook'un gelecek sene piyasaya süreceği sanal para birimi Libra hakkında detaylar gelmeye devam ediyor. Visa ve Mastercard, Facebook'un geçtiğimiz aylarda tanıttığı sanal para birimi olan Libra'yı desteklemeyi düşünüyorlar.

Gelen söylentilere göre Mastercard ve Visa, Libra'yı destekleyecek. Şu an için konu hakkında net bir bilgi bulunmuyor. Facebook, Libra’nın görece sabit değerli bir kripto para birimi olmasını ve özellikle internet ve sosyal medya platformları üzerinde alışverişlerde yoğun biçimde kullanılmasını hedefliyor.

Piyasadaki dijital para birimlerinden farklı olarak geleneksel para birimleri gibi işlem gören Libra’nın kısa sürede yaygınlaşacağı tahmin ediliyor.

Facebook geçtiğimiz haftalar yaptığı açıklamada; Visa, Master Card, PayPal, eBay, Lyft ve Uber gibi teknoloji ve ödeme şirketlerinin ortaklığında Libra'yı piyasaya süreceklerini söylemişti. Mastercard ve Visa, Libra'yı desteklemeyi düşünmekte.

Kripto para birimi Libra geçtiğimiz haftalarda Avrupa kıskacına takılmıştı. Facebook'un ilerleyen aylarda sanal para birimi hakkında nasıl bir yol izleyeceği büyük merak konusu.

Facebook'un sanal para birimi Libra hakkında detaylar geldikçe sizleri bilgilendireceğiz. Takipte kalın!