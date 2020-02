Matrix 4 Çekimleri Başladı! İşte Kamera Arkasından İlk Görüntüler

Merakla beklenen yapımların başında gelen Matrix 4 için ilk bilgiler gelmeye başladı. Çekimlerine başlanan filmin ilk kamera arkası görüntüleri, bugün itibarıyla Twitter üzerinde dolaşıma girmeye başladı.

Amerika'da yaşayanlar için Keanusance diye bir tabir oluşmaya başlamıştı. Ünlü aktör Keanu Reeves bir anda herhangi bir yerde belirince, Keanusance etiketiyle fotoğrafları paylaşılıyordu. San Fransisco'da yaşayanlar, birinci elden bu terimi yaşamaya başladılar.

Matrix serisinin dördüncü filmi Matrix 4, uzun süredir dört gözle bekleniyordu. Serinin ilk filmi 1999 yılında vizyona girmiş ve üst üste rekorlar kırmıştı. Gerek geçtiği evren gerekse anlattığı hikaye ile kendine has bir kitle yaratmayı başaran Matrix filmleri, son olarak 2003 yılında The Matrix Revolutions ile izleyenlerin karşısına çıkmıştı. Onca zaman sonra yeni filmin hazırlıkları başlarken, o anlar görüntülendi.

Yerel haber kaynakları tarafından servis edilen görüntülerde Keanu Reeves, San Francisco'nun North Beach bölgesinde görülüyordu. Paylaşılan görüntülerde Matrix 4'ün çekimlerinden bazılarının yapıldığı anlaşılabiliyordu.

Matrix 4 merakla beklenirken, daha önce yapılan açıklamalarda filmin 21 Mayıs 2021 tarihinde beyaz perdeye taşınacağı açıklanmıştı. Yayınlanan o görüntüleri ise hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.

🎥The Matrix 4 filming in San Francisco! - Feb 5 2020

Thanks to @dougdalton IG Story🙏https://t.co/uEEPFc7GWk#thematrix4 #matrix4 #KeanuReeves #SanFrancisco pic.twitter.com/PekHZotq7t