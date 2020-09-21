Mavi Dolunay Ne Zaman Gerçekleşecek? NASA Açıkladı

NASA, " mavi dolunay ne zaman gerçekleşecek? " sorusuna yanıt verdi. Mavi dolunay ne zaman gerçekleşecek? İşte merak edilen detaylar.

Mavi Dolunay Ne Zaman Gerçekleşecek?

Her yıl 12 dolunay yaşanırken, 2020 yılında mavi dolunay ile birlikte toplamda 13 dolunay meydana gelecek. NASA tarafından mavi dolunay açıklaması yapıldı ve hangi tarihte gerçekleşeceği bilgisi paylaşıldı.

31 Ekim'de gökyüzüne bakmayı unutmayın! NASA yaptığı açıklamada mavi dolunayın 31 Ekim'de gerçekleşeceğini açıkladı. Mavi dolunay nadir bir doğa olayı olarak nitelendiriliyor.

Mavi dolunay 31 Ekim'de gerçekleşecek. 31 Ekim'de gözlerin gökyüzünde olması bekleniyor.

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