Mayıs Ayında Yeni Bir Xbox One S Modeli Gelebilir

Yeni nesil konsollar, oyun dünyasının kapısını çaldı çalacak. Sony ve Microsoft, şu an harıl harıl çalışıyorlar. Ancak görünen o ki, yazılım devi mevcut nesli konsol anlamında bitirmeye henüz pek niyetli değil. Geçtiğimiz sene ortaya çıkan disksiz Xbox One S modeli söylentilerine bir yenisi daha eklendi.

İlk olarak geçtiğimiz Kasım ayı içerisinde Thurrott sitesi tarafından çıkartılan bir rapora bağlı olarak, Microsoft cephesinin yeni bir Xbox One S modeli üzerinde çalıştığını öğrenmiştik. Site tarafından yayınlanan raporların büyük ölçüde doğru çıktığını hesaba katacak olursak, bu yeni raporu ciddiye almak için bir nedenimiz olabilir. Raporda yer alan bilgi, Xbox One S modelinin revizyondan geçirilerek disk sürücüsü olmayan ayrı bir modelin ortaya çıkartılacağına işaret ediyordu. Sadece dijital oyun almayı tercih eden oyuncular için uygun bir seçenek olacak bu modelin, mevcut Xbox One S modeline göre daha ucuza satılacağından da bahsediliyordu.

Microsoft tarafından olumlu veya olumsuz bir geri dönüş henüz yapılmış değil ama bu yeni model ile ilgili yeni bir rapor daha ortaya çıktı. Bu rapor, Windows Central sitesi tarafından kendi kaynaklarına dayalı olarak ortaya çıkartılmış. Bahsi geçen disk sürücüsüz Xbox One S modelinin kod adı Xbox Maverick olacak ama Xbox One S All-Digital Edition adıyla yakın bir zamanda duyurulacak. Nisan ayının ortalarında ön-siparişe açılacağı iddia edilen modelin, tam olarak eş zamanlı olmasa da Mayıs içerisinde dünya genelinde satışa sunulacağı söyleniyor.

Thurrott ve Windows Central siteleri tarafından ortaya koyulan raporlardan sonra, gözler doğrudan Microsoft cephesine döndü. Disk sürücüsüz bir Xbox One modeli, Amerikan menşeli yazılım devi için bir ilk olacak ama Xbox Game Pass servisinin oyuncular için çok cazip bir hale geldiğini düşünecek olursak, yerinde bir hamle olabilir. Ne var ki, her şeye rağmen bu şimdilik bir söylenti olduğu için kapıyı açık bırakmakta fayda var.