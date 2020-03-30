MEB'den Koronavirüs Travmasına Karşı Psikososyal Destek Rehberleri

İnsanlar koronavirüs salgını nedeniyle birkaç haftadır eve kapanmış durumda. Zorunlu haller dışında kimseye sokağa çıkmamaları konusunda uyarılar yapılıyor. Evden çıkmamak salgının yayılmasını yavaşlatsa da, psikolojik sorunları ortaya çıkarıyor. Bu noktada MEB, hem çocukların hem de yetişkinlerin psikolojilerini korumaları için rehberler hazırladı.

Ülkemizde şimdiye kadar 131 can alan yeni tip koronavirüs Kovid-19’un daha da yayılmaması için vatandaşlara sıklıkla evde kalmaları çağrısı yapılıyor. Bir kesim iş nedeniyle zorunlu olarak evden çıkmak durumunda ancak çoğu insan evden dışarı adım atmıyor. Sürekli evde kalmak, psikolojik sorunlar doğuruyor. Hal böyle olunca Milli Eğitim Bakanı, psikososyal destek hizmetleri kapsamında salgın süresince psikolojik sağlamlığı korumak amacıyla Aileler için Çocuklara Yardım Rehberi ile Yetişkinler için Bilgilendirme Rehberi yayımlandı.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Özel Eğitim ve Rehberlik Genel Müdürlüğümüz, bu kapsamda öğrencilerimiz ve velilerimize yönelik salgının yarattığı kaygıyı normalleştirmelerine destek olabilmek için iki ayrı kılavuz hazırladı. Psikolojik travmalar konusunda uzman bir akademisyen grupla çalışan Genel Müdürlüğümüz kılavuzları tamamlayarak internet üzerinden yayımladılar. Bundan sonra yeni desteklerle ailelerimizi sürekli destekleyeceğiz.” dedi.

Çocukların Psikolojisi İçin Öneriler

Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan Salgın Hastalık Dönemlerinde Psikolojik Sağlamlığımızı Korumak İçin Aileler İçin Çocuklara Yardım Rehberi’ne göre koronavirüs riskinin çocuklar üzerinde olumsuz psikolojik etkilerini azaltmak için ebeveynlere şu tavsiyeler veriliyor:

Bilgi edinin: Koronavirüs hakkında doğru kaynaklardan bilgi alın.

Dinleyin: Çocuklarınızı dinleyin ve görüşlerine saygı gösterin.

İzin verin: Çocuğun salgın hakkında merak ettiklerini istedikleri zaman sormasına izin verin.

Normalleştirin: Salgın hakkında aşırı kaygılı ve üzgün görünmemeye dikkat edin.

Güven verin: Gerekli önlemleri aldığını ve almaya devam edeceğinizi hatırlatın

Rahatlatın: Her zamankinden daha ilgi, yakınlık ve şefkat gösterin.

Koruyun: Çocukların uzaktan eğitimine önem verin ve koronavirüsle ilgili sosyal medya, televizyon üzerinden tartışma ya da haber ortamlarına girmelerine izin vermeyin.

Birlikte vakit geçirin.

Sorumluluk verin: Çocukların gönüllü olarak yardımlarına izin verin.

Model olun: Çocuklara bu süreçte ne yapmaları gerektiği konusunda örnek olun.

Uzmana başvurun: Önerileri uygulamanıza rağmen, çocuğunuzun aşırı panik, ağlama nöbetleri, uyku ve davranış sorunları gibi tepkileri varsa uzmana danışın.

Yetişkinlere Tavsiyeler

Salgın Hastalık Dönemlerinde Psikolojik Sağlamlığımızı Korumak İçin Yetişkinler İçin Bilgilendirme Rehberi’nde koronavirüs riski sürecinde velilere yönelik psikolojik sağlamlığı artırmaya yardımcı olabilecek bazı öneriler ise şöyle:

Koronavirüs ile ilgili bilimsel, somut ve gerçekçi bilgiler edinin.

Koronavirüs riskinden korunma yöntemlerini öğrenin ve uygulayın.

Medyayı sağlıklı kullanın.

Sağlığınızı önemseyin.

Düşüncelerinizi gözden geçirin.

Yaşadığınız duyguların normal ve geçici olduğunu bilin.

Kendinize zaman ayırın.

Aileniz ile zaman geçirin.

Duygu ve düşüncelerinizi sevdiklerinizle paylaşın.

Toplumsal dayanışmayı pekiştirin.

Koronavirüs riski sürecinde, buradaki önerileri uygulamanıza rağmen, yaşadığınız stres ve kaygının etkileri artarak devam ediyorsa uzmana başvurun.