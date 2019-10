Medal of Honor: Abone and Beyond Aslında VR Yapımı Olmayacakmış

Uzun zamandır yeni bir oyununu göremediğimiz Medal of Honor serisi, önümüzdeki sene Medal of Honor: Above and Beyond ile geri dönecek. Ne yazık ki VR için.

Oculus Rift için özel olacak oyun; Titanfall serisi, Apex Legends ve önümüzdeki ay çıkacak olan Star Wars Jedi: Fallen Order ile karşımıza çıkacak olan Respawn Entertainment tarafından geliştiriliyor. Bizleri İkinci İkinci Dünya Savaşı dönemine götürecek olan oyun ile ilgili olarak Oyun Yönetmeni Peter Hirschmann ilginç bir açıklamada bulundu.

LadBible tarafından yapılan röportaj sırasında yapılan açıklamaya bakılırsa, Medal of Honor serisini uzun zamandır geri getirme çalışmaları yapılıyormuş. "Yirmi yıldan fazla bir sürede öğrendiğimiz her şeyi, tüm modern araçları kullanarak yeni bir Medal of Honor oyunu yapıyoruz." yorumunda bulunan Hirschmann da bunu işaret ediyor.

Verilen bilgilere göre oyunun hikayesi ve yapısı dahil her şey de uzun süredir planlanma aşamasındaymış. Ne var ki Facebook, Respawn Entertainment stüdyosunun kapısını çalınca bütün her şey değişmiş. Zaten söylenene göre oyunun Oculus Rift için özel olarak geliştirilmesini isteyen Facebook, bir süredir de Üst Yönetici Vince Zampella ile irtibat kurmaya çalışıyormuş.

Medal of Honor: Above and Beyond oyununun Oculus Rift platformuna taşınması için gereken zaman ve maddiyat masaya yatırılmış ve Facebook'un sahibi olduğu şirket de oldukça memnun kalmış. Netice olarak da aşina olduğumuz şekilde satışa sunulması planlanan oyun bir VR yapımı haline gelmiş.

Medal of Honor: Above and Beyond VR detayları

İkinci Dünya Savaşı döneminde geçecek olan oyunda, Office of Strategic Services (Stratejik Hizmetler Ofisi) ajanı rolünde olacağız. Savaş yüzünden harap olmuş Avrupa topraklarına gideceğimiz Medal of Honor: Above and Beyond senaryosu boyunca, Nazi güçlerine karşı Fransız direnişine destek olmaktan Omaha Beach çıkarmasına, savaşın sonunda gizli Nazi roket üslerine sızmaya kadar birbirinden zorlu görevleri yerine getirmeye çalışacağız.