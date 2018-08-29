MediaMarkt, Teknosa Görüşmelerini Askıya Aldı

Alman merkezli teknoloji perakendecisi MediaMarkt ile Teknosa arasında süren satın alma görüşmelerinin askıya alındığı iddia edildi. MediaMarkt’ın verdiği kararda son günlerde döviz kurlarında yaşanan oynaklığın etkili olduğu belirtildi.

Avrupa’nın en büyük teknoloji marketlerinden bir tanesi olan ve bir süredir Türkiye’de de hizmet veren MediaMarkt, geçtiğimiz günlerde beklenmedik bir hamle gerçekleştirerek, Teknosa ile satın alma görüşmelerine başlamıştı. Türkiye’de en fazla mağazası bulunan teknoloji perakendecisi Teknosa’yı tamamen satın almak için pazarlıklarını sürdüren MediaMarkt, son günlerde yaşanan döviz dalgalanmasının ardından kararını gözden geçirme kararı aldı.

Reuters’ın MediaMarkt’tan iki kaynağa dayandırdığı haberde, görüşmelerin askıya alınmasına karşın görüşmelerin tam anlamıyla sonlandırılmadığı dile getirildi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan bir kaynak, “MediaMarkt döviz kurlarında son dönemdeki hareket nedeniyle projeyi askıya aldı. Değerlemeleri yeniden yapacak. Sonrasında satın alma ya da almama yönünde bir karar verecek" dedi. Yine Reuters, bir başka kaynağa daha ulaşarak görüşmelere ara verildiğine dair detayı doğrulatmayı başardı. Temmuz ayının başında haberlere yansıyan detaylarda MediaMarkt’ın Teknosa’yı tamamen satın alacağına yönelik detaylara yer verilmiş olsa dahi iki taraftan da resmi açıklamalar gelmemişti.