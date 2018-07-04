MediaMarkt, Teknosa'yı Satın Almaya Hazırlanıyor

Uzun yıllardır Türkiye’de de faaliyet gösteren Alman teknoloji perakendecisi MediaMarkt, uzun süredir beklenen adımı sonunda attı ve Teknosa’yı satın almak üzere görüşmelere başladı. Teknosa’nın tüm hisselerini satın almak üzere yapılan görüşmelerin, 210 Teknosa mağazasını kapsadığı belirtildi.

Türkiye’deki pozisyonunu güçlendirmek ve yeni atılımlarla sektörde lider konuma gelmek isteyen MediaMarkt’ın, Sabancı Holding’in sahibi olduğu bir diğer teknolojisi perakendecisi Teknosa’yı satın almak için görüşmelere başladığı dile getirildi. Bloomberg tarafından yapılan haberde MediaMarkt’ın, Teknosa’nın bütün hisselerini satın almak istediği ifade edildi. Haber sonrasında Teknosa'nın (TKNS) hisseleri gün içinde 5,19 TL'den TSİ 16.30’da 5,48 TL'ye çıktı. TSİ 17.00’da ise 5,21 TL'ye geriledi. MediaMarkt hisseleri ise yüzde 6'dan fazla artış gösterdi. Girişim değeri 170 milyon dolar olan Teknosa, 2017'de 933 milyon dolarlık satış yapmıştı. Geçen yıl 3,1 milyar TL ciroya ulaşan Teknosa, bugüne kadar Türkiye'nin 70 ilinde toplam 210 mağaza açmıştı.

Türkiye’deki ilk mağazasını Eylül 2017’de Ümraniye’de açan MediaMarkt, sonrasında hızlı bir genişlemeyle büyük şehirlerin birçoğunda mağaza açmıştı. Hâlihazırda perakende zinciri, 14 adedi İstanbul’da olmak üzere Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Denizli, Eskişehir, Gaziantep, İzmir, İzmit, Kayseri, Samsun, Malatya, Mersin, Konya, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da toplam 45 mağazası ile hizmet veriyor.