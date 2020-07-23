MediaTek Dimensity 720 5G İşlemci: Orta Sınıf Telefonlarda Premium Deneyim

MediaTek, orta sınıf akıllı telefonlara güç verecek yeni işlemcisi Dimensity 720 5G’yi duyurdu. Mediatek Dimensity 720 5G işlemci özellikleri neler? Yeni MediaTek işlemci neler getiriyor? Detaylar haberimizde.

Mediatek Dimensity 720 5G İşlemci Özellikleri

MediaTek’in yeni işlemcisi, Dimensity 800 ve Dimensity 1000 ve Dimensity 1000 Plus ailesi amiral gemisi yonga seti altına konumlandırılıyor. MediaTek Dimensity 720, TSMC tarafından üretilen 7nm bir işlemci. 2CC taşıyıcı toplama, VoNR, 5G/4G Çift SIM çift bekleme ve 6GHz altı 5G destekleyen entegre 5G modem ile geliyor. Ayrıca pil ömrünü daha da uzatmak için modemin çalışma modunu gerçek zamanlı olarak yönetmek için hem ağ hem de görüntülenen içeriği algılayabilen MediaTek 5G UltraSave teknolojisine sahip. Yonga seti, şirketin akıcı kullanıcı deneyimi için uygulamaların yanıt verme süresini geliştirdiğini iddia ettiği 8 çekirdekli işlemciye sahip. İki büyük ARM Cortex-A76 çekirdek, 2GHz hızda çalışıyor. ARM Mali G57 GPU, 12GB’a kadar hızlı LPDDR4X bellek ve hızlı okuma/yazma hızı için UFS 2.2 depolama alanına da sahip.

Yeni Dimensity 720 işlemci, Dinamik Aralık Yeniden Eşleme desteğiyle birlikte MiraVision HDR10+ gibi gelişmiş video akış özelliklerinin yanı sıra 90Hz yüksek hızlı ekranları destekliyor. Kamera yapılandırmasına gelince, 64 megapiksele kadar tek sensör veya 20 megapiksel ve 16 megapiksel sensörden oluşan çift kamera kurulumunu destekliyor. MediaTek’in dahili APU’su tarafından desteklenen yapay zeka ile ilişkili bir özellik barındırıyor.

Her zaman açık ses asistanlarının güç tüketimini en aza indirmek için Sesli Uyandırma (VoW) adında bir özellik eklenmiş. Ses asistanının sesi daha net duyabilmesi için çift mikrofonlu gürültü bastırma özelliğini de destekliyor.

Dimensity 800 serisi ve Dimensity 1000 serisinde şirket oyunla ilgili özelliklere odaklanmıştı ancak Dimensity 720, global 6GHz altı 5G desteğine odaklanıyor. Şirket, yeni işlemcinin Kuzey Amerika, Avrupa, Asya gibi bölgelerde orta sınıf akıllı telefonlara güç sağlayacağını doğruladı. Ancak şirket bu işlemciyi kullanacak telefonların ne zaman çıkacağından bahsetmedi.