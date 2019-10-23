Mekanın Sahibi Şarkısı Çalıntı mı? Sosyal Medya Karıştı

Norm Ender'in son dönemde oldukça popüler olan Mekanın Sahibi şarkısı çalıntı mı? Norm Ender'in Mekanın Sahibi şarkısının çalıntı olduğu iddia edildi. Sosyal medyada kullanıcılar ikiye bölündü. Gündeme bomba gibi düşen haberin tüm detaylarını sizler için derledik.

Sosyal Medya İkiye Bölündü: Mekanın Sahibi Çalıntı mı?

Uzun zamandır gündemde olan Mekanın Sahibi şarkısı Young Slatt & B Stakk Feat Peewee Longway'ın Ocak'ta yayına aldığı Work My Move isimli şarkıya çok benzemekte. Work My Move şarkısını dinleyen kullanıcılar Mekanın Sahibi şarkısının çalıntı olduğunu öne sürmekte. Norm Ender konu hakkında herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Mekanın Sahibi şarkısının klibi de çalıntı olabilir. Şarkının klibi Travis Scott'un beibs in the trap klibine benzemekte. Mekanın Sahibi şarkısının çalıntı olduğu iddialarından sonra Killa Hakan açıklama yaptı. Killa Hakan yaptığı açıklamada "Sen resmen yalancısın, sahtekarsın, resmen ortaya çıktı şu anda. Bunu artık kendim de gördüm. Sosyal medyadaki çocukları gaza getirip, para verip, algı operasyonu düzenledin" dedi.

Hemen aşağıda bulunan videodan Mekanın Sahibi şarkısına çok benzeyen şarkıya göz atabilirsiniz.

Kullanıcılar Twitter hesapları üzerinden yaptıkları paylaşımlarda Mekanın Sahibi şarkısının çalıntı olduğunu söylemekte. Kullanıcıların attığı tweetlerin bazıları şu şekilde:

mekanın kaç sahibi var ya @NormEnder — doğu (@fayrsitartir) October 23, 2019

https://t.co/8MKcl7JvHq şarkıyı bilen var mı ya? Tanıdık da sanki? 🤪 sound Peewee, tarz Hopsin? Bu beati yapan dava aççam diyo”muş” ne diyosun? Bi de reklam filmine satmışsın? 🤓🤦🏻‍♂️ @NormEnder — Barry Allen (@Khontkar) October 22, 2019

Kankam beati dızzladığın konuşuluyor yenibosnada? @NormEnder — Can Öztürk (@OhaCan_) October 23, 2019

Norm Ender'den resmi bir açıklama gelir ise haberimizi güncelleyeceğiz. Konu hakkındaki gelişmelerden ilk sizin haberdar olmak istiyorsanız Tamindir'i takipte kalın!