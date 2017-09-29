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Merakla Beklenen Cuphead Muhteşem Puanlar Aldı

Cuphead inceleme
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Ramazan Tugay Kahraman
Ramazan Tugay Kahraman Oyun

Platform oyunu sevenler tarafından çok uzun süredir dört gözle beklenen Cuphead, üst üste aldığı ertelemeler sonunda çıkışını yaptı ve ilk inceleme puanlarıyla herkesi şaşırtmayı başardı.

İlk kez 2014 yılında duyurulan Cuphead, kullandığı çizim tarzıyla bir anda herkesin radarına girmeyi başarmıştı. 1930'ların çizgi filmlerini örnek alan yapısı ve başarılı oyun mekanikleriyle bağımsız yapımlar arasında bir anda yıldızı parlayan oyun, çok uzun süredir geliştiriliyordu. Yaşadığı talihsiz problemler ve ertelemelerden sonra çıkmaza girdiği düşünülse de en sonunda çıkış yapmaya hazır hale gelen Cuphead, aldığı ilk inceleme puanlarıyla beklenmeye değer olduğunu tekrar gösterdi.

Studio MDHR tarafından geliştirilen ve "run and gun platform" olarak adlandırılan türün içerisine dahil edilen yapım, aldığı 84 ortalama inceleme puanıyla yüzleri güldürmeyi başardı. PC ve Xbox One platformu için hazırlanan Cuphead'in ilk puanlarıyla şöyle oldu:

Cuphead İnceleme Puanları

  • Press Start – 9
  • True Achievements – 4/5
  • Shacknews – 8
  • Gamespot – 8
  • Twinfinite – 3/5
  • SpazioGames (Italian) – 8.5
  • GamesRadar – 5/5
  • Polygon – 8.5
  • Destructoid – 9.5
  • Areajugones (Spanish) – 10
  • Stevivor – 8

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ETİKETLER: inceleme puanı

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