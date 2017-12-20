Merakla Beklenen Narcos'un 4. Sezon Fragmanı Yayınlandı!

Netflix'in en sevilen orijinal yapımlarından Narcos'un, dördündü sezon fragmanı nihayet yayınlandı! Yeni sezonda başrollerinde, Michael Peña ve Diego Luna'yı göreceğimiz Narcos, bu kez Meksika'nın Mexico City şehrinde geçecek.

İlk iki sezonunda, dünyaca ünlü Kolombiyalı uyuşturucu karteli Pablo Escobar'ın hayatını konu alan Narcos, üçüncü sezonda ise yine Kolombiya'da geçmiş ancak bu sefer Cali karteli ile olan mücadeleyi işlemişti.

José Padilha, Eric Newman, Doug Miro ve Carlo Bernard'ın yapımcılığını üstlendiği Narcos, dördüncü sezonu ile hayranlarına merhaba demeye hazırlanıyor. Yayınlanan yeni sezon fragmanı ise çok önemli ipuçları veriyor.

Kısa zamanda Netflix'in fenomen dizilerinden bir tanesi haline gelen Narcos'un yeni sezonununda Michael Peña ve Diego Luna'yı göreceğiz. Fakat bu sefer ki adres bambaşka. Kahramanlarımızın yeni rotası, Güney Amerika ülkesi Meksika olacak. Meksika'nın başkenti Mexico City şehrindeki uyuşturucu kartellerini konu alacak yeni sezonun, önceki sezonlar gibi gerçek hikayelere mi dayandırılacağı yoksa kurgu mu olacağı henüz netlik kazanmadı.

Başrollerinde American Hustle filminden tanıdığımız Michael Peña ve Star Wars: Rogue One'daki rolüyle dikkatleri üzerine çeken Diego Luna'nın olacağı Narcos'un dördüncü sezonu, 2018 yılında gösterime girecek.