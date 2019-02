Merakla Beklenen Sekiro'dan Yeni Bir Video Daha

FromSoftware stüdyosunun Bloodborne sonrasındaki yeni projesi, Sekiro: Shadows Die Twice olacak. İlk olarak The Game Awards 2017'de kısa bir klip ile karşımıza çıkan proje, E3 2018'de Microsoft sunumunda resmi olarak duyurulmuştu. Japon menşeli stüdyo her ne kadar macera ağırlıklı bir oynanış sunacak olsa da, zorluk açısından bu yeni oyun da önceki oyunları aratmayacakmış gibi görünüyor.

Daha önce Sekiro için yayınlanan videolarda, Corrupted Monk adı verilen bir bölüm sonu canavarı görmüş ve hangi yeteneklere sahip olduğunu yakından izlemiştik. Oyuncuları oldukça zorlayacağı görülen Corrupted Monk’un ardından, yeni bir düşman daha gün yüzüne çıktı. Sekiro: Shadow's Die Twice Twitter hesabı üzerinden yapılan yeni bir paylaşım ile bir diğer bölüm sonu yaratığı da ortaya çıktı: Gyoubu Masataka Oniwa.

"As I breathe, you will not pass.” – Gyoubu Masataka Oniwa pic.twitter.com/yXKupbaeZm — Sekiro™: Shadows Die Twice (@sekirothegame) 30 Ocak 2019

FromSoftware tarafndan geliştirilmiş olan Dark Souls serisi ve Bloodborne oyunlarının normal zorlukları yetmiyormuş gibi, bölüm sonu yaratıkları ile bu zorluk katmerleniyordu. Neyse ki Sekiro: Shadows Die Twice eski oyunları aratmayacak. Oldukça sıkıntılı olacağı her halinden belli olan Gyoubu Masataka Oniwa, zırhı olan devasa bir ata biniyor. Bu yetmezmiş gibi kendisinin de zırhı var ve kocaman bir satır de taşıyor. Tasarımı oldukça etkileyici olan Gyoubu Masataka Oniwa da bizleri epey zorlayacak. Hatta belki de oyundaki en zorlu savaş olabilir.

Sekiro: Shadows Die Twice'ın bitişleri hikayeyle bağlantılı olacak

Öte yandan, FromSoftware Üst Yöneticisi ve Oyun Yönetmeni Hidetaka Miyazaki, Taipei şehrinde düzenlenmiş olan Taipei Game Show 2019 etkinliğine katılmıştı. Burada da Japon oyun sitesi GameWatch, kendisi ile bir röportaj gerçekleştirdi. Bu röportaj sırasında, Sekiro: Shadows Die Twice ile ilgili iki önemli bilgi daha oyunun genel tablosuna iki parça daha ekledi.

Stüdyonun önceki oyunlarında olduğu gibi bu yeni oyun da birden fazla bitişe sahip olacak. Ne var ki, bu konuda bir farklılık bizleri bekliyor. Bildiğiniz gibi, mesela Bloodborne oyunundaki farklı bitişleri Gehrman'ın bize sunduğu tekfili kabul ederek veya geri çevirerek görebiliyorduk. Aynı şekilde Dark Souls oyununun son savaş sonrasında, Bonfire'ı yakıp yakmamamıza göre bitiş değişim gösteriyordu. Quantic Dream oyunlarındaki gibi tamamıyla bizim tercihimize göre değişiyordu her şey, ama Sekiro: Shadows Die Twice oyununda, bitişler bir şekilde hikayeye dayanacak. Miyazaki sistemin nasıl işleyeceğini açıklamadı, ama oyunun çıkış zamanına yaklaştıkça bir takım bilgiler edineceğimizi düşünüyoruz.

Bir diğer önemli bilgi ise aynı Dark Souls serisi ve Bloodborne gibi Sekiro: Shadows Die Twice da oyunu en kısa sürede bitirmeye çalışanların dostu olmayacak. Demon's Souls oyunundan beri bunu göz önünde bulundurarak geliştirmediklerini söyleyen Hidetaka Miyazaki, yine de oyuncuların rekor için yarışmalarını büyük bir keyifle izlemekte olduğunu da söylemeden geçmedi.

PlayStation 4, PC ve Xbox One için geliştirilmekte olan Sekiro: Shadows Die Twice, 22 Mart 2019 tarihinde satışa sunulacak.