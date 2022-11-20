Messi ve Ronaldo'nun Fotoğrafının Arkasında Yatan Detay Ortaya Çıktı

Geçtiğimiz gün aynı anda paylaştıkları fotoğrafla gündeme bomba gibi oturan Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo hâlâ gündemden düşmüş değil. İnsanlar fotoğrafın anlamını ve neden aynı anda paylaşıldığını merak ediyor. Beklenildiği gibi fotoğrafın arkasında büyük ve önemli bir anlam yatıyor.

Aslında bir reklam kampanyası olan ve bunun için bir araya gelip bu fotoğrafı veren Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo, reklam kapsamında fotoğrafları aynı anda sosyal medya hesaplarından paylaştılar. Fotoğrafta mevcut nesilin yıllardır en iyi iki futbolcusunun satranç oynadığı görülüyor.

Fotoğraftaki Satranç, Ünlü Karşılaşmayı Temsil Ediyor

Louis Vuitton isimli giyim markasının reklamı için bir araya gelen ikilinin bu fotoğrafında bilinmeyen önemli bir detay yatıyor. Satrancın Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'su olan Magnus Carlsen ve Hikaru Nakamura'nın 2017 yılında berabere kaldıkları satranç karşılaşması, gündem olan reklam kampanyasında kullanılıyor.

Bu iki satranç efsanesinin karşılaşması berabere bittiği için bu satranç karşılaşmasındaki taşların konumları, gündem olan fotoğrafa birebir yansıtılmış.

Düşünüldüğünde gerçekten önemli bir detay ve fotoğrafın anlamını daha da artırmayı başarmış. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.