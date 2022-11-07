Meta, Binlerce Çalışanını İşten Çıkarmaya Hazırlanıyor

Facebook'un ana şirketi Meta Platforms, son dönemdeki kayıplarından sonra bu hafta birçok çalışanını işten çıkarmayı planlıyor. Wall Street Journal'a konuşan kaynaklara göre işten çıkarılması planlanan binlerce kişi var. Resmi duyuruyu çarşamba günü yapması beklenen şirket, çalışanlardan bu haftadan başlayarak zorunlu olmayan seyahatleri iptal etmelerini istedi.

18 Yıllık Süreçte Bir İlk Yaşanacak

Meta'nın 18 yıllık tarihinde ilk defa bu kadar geniş çaplı bir işten çıkarmanın planlandığını görüyoruz. Twitter'da geçtiğimiz hafta personel sayısının neredeyse yarısının işten çıkarılmasına oranla Meta'nınki daha küçük çaplı olacak. Fakat işini kaybetmesi olası Meta çalışanlarının sayısı, teknoloji şirketinde bir yıl içinde gerçekleşen en yüksek sayıya ulaşabilir.

Meta'nın sözcüsü 87 binden fazla kişinin işten çıkarılacağına dair söylentilere karşı herhangi bir açıklamada bulunmayı reddetti. CEO Mark Zuckerberg, 26 Ekim'de üçüncü çeyrek kazançlarına dair yaptığı açıklamada şirket yatırımlarının az sayıda olduğuna ancak büyümeyi öncelik hedef haline getirdiklerini belirtmişti.

Zuckerberg aynı zamanda şunu da söylemişti; “Bu bazı ekiplerimizin büyüyeceği ancak diğer ekiplerin çoğunun gelecek yıl boyunca sabit kalacağı veya küçüleceği anlamına geliyor.”

Wall Street Journal haberinde Meta'nın personel sayısını azaltmakla birlikte ilerleyen aylarda giderlerini de en az %10 oranında azaltmayı planladığının altını çizdi.