Metal Gear Solid V, Resident Evil 4 ve Dahası Game Pass'e Gelecek

Microsoft Xbox Game Pass kütüphanesini birbirinden kaliteli oyunlarla genişletmeye devam ediyor. Bildiğiniz gibi Amerika menşeli yazılım devi her bir ayın başında ve ortasında duyuru yaparak sürüsüne bereket oyunu beğenimize sunmuştu. Bu ay da öncekilerden farklı olmadı.

Night Call, Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, The Banner Saga 3, For the King, Killer Instinct: Definitive Edition ve Resident Evil 4 servise gelecek yeni oyunlar olacaklar. Bu oyunların bir kısmı Xbox One, bir kısmı PC ve bir kısmı da her iki platforma ortak olarak gelecek.

Night Call (17 Temmuz 2019) - Xbox Game Pass for PC ve Xbox Game Pass Ultimate

Paris sokaklarında dolaşan bir seri katilin peşine düşeceğiniz oyunda, katilin saldırılarından birinden kurtulmayı başarmış olan bir taksi şoförünü canlandıracaksınız. Katili yakalamak için yedi geceniz var. Senaryo boyunca alacağınız yolcuların duygu yüklü hikayelerini dinleyecek ve üç ayrı dava ile gizemi çözmeye çalışacaksınız.

Metal Gear Solid V: The Phantom Pain (18 Temmuz 2019) - Xbox One ve Xbox Game Pass Ultimate

Metal Gear Solid V: Ground Zeroes oyundaki Militaires Sans Frontieres yıkımı sonrasında komaya giren Big Boss, dokuz yıl sonrasında komadan uyanıyor. Venom Snake kod adını alan Big Boss, Diamond Dogs isimli yeni bir paralı asker grubunun yönetimine geçiyor ve Militaires Sans Frontieres yıkımından sorumlu olanlardan intikamını almak için Sovyet işgali altında olan Afganistan ve Angola ülkesinde patlak veren iç savaş sırasında Angola - Zaire sınıf bölgesine doğru yola çıkıyor.

The Banner Saga 3 (18 Temmuz 2019) - Xbox One, Xbox Game Pass for PC ve Xbox Game Pass Ultimate

Serinin son bölümü olan The Banner Saga 3, sanat, hikaye ve strateji seven oyuncular düşünülerek geliştirilmişti. Yine sıra tabanlı bir oynanış sunan The Banner Saga 3 oyununda, harap olmaya devam eden bir dünya ile karşılaşacaksınız. Yaklaşan karanlığa karşı hayatta kalmaya çalışacağınız senaryo boyunca müttefiklerinizi nasıl koruyacağınız ve ne tür seçimler yapacağınız da size kalmış.

For the King (25 Temmuz 2019) - Xbox One ve Xbox Game Pass for PC

Stratejinin büyük bir öneminin olduğu Rol Yapma Oyunu olan For the King, diyarlar boyunca ilerleyeceğiniz zorlu maceralar sunuyor. İsterseniz tek başınıza, isterseniz de hem yerel hem de çevrimiçi kooperatif desteğiyle oynayabileceğiniz oyunda kimsenin geri dönemeyeceği bir maceraya çıkacak ve kaosa son vermeye çalışacaksınız.

Killer Instinct: Definitive Edition (25 Temmuz 2019) - Xbox One, Xbox Game Pass for PC, Xbox Game Pass Ultimate

2013 yılında çıkmış olan oyunun geliştirilmiş versiyonu olan Killer Instinct: Definitive Edition, bir dövüş oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Killer Instict 2 oyunundan sonra hikayenin sil baştan alındığı Killer Instinct, her ne kadar orijinal hikaye çizgisinden birçok hikaye elementini barındırıyor olsa da bu oyunun tamamıyla farklı bir hikayesi var. Bir diğer deyişle, ne olup ne bittiğini anlamak için önceki iki oyunu oynamanıza gerek yok. Bununla birlikte turnuva kurgusu yerine hikaye anlatımı olan bir oyun olarak karşımıza çıkıyor.

Serinin önceki oyunlarından tanıtığımız Ultratech, artık insanlığın iyiliğini gözeten bir şirket haline gelmiş durumda. Ancak Üst Yönetici ARIA, insanları teste tabi tutarak kırılma noktasına sürüklemeye başlıyor. Bir diğer deyişle hayatta kalmaları için evrim geçirmeye zorluyor. ARIA'nın bu girişimi ise kadim tuhaflıkların uyanmasına neden oluyor ve bu bağlamda da dünyanın geneli büyük bir tehlike ile karşı karşıya kalıyor.

Resident Evil 4 ( 25 Temmuz 2019) - Xbox One ve Xbox Game Pass Ultimate

Raccoon Şehri ile ilgili olayların altı yıl sonrasındaki bir zamanda geçen Resident Evil 4 oyununda tekrardan Leon S. Kennedy karakterini yönetiyoruz. Acemi bir memurken artık Birleşik Devletler ajanı olmuştur kahramanımız ama aksilikler peşini bırakmaz. İlk memurluk gününde koca bir şehrin felakete sürüklenmesinden sonra yeni görevinde bu defa başkanın kızı Ashley Graham kaçırılmıştır. Oldukça zorlu bir görev için Avrupa bölgesine gönderilen Leon, başkanın kızını sağ salim bulmalı ve geri getirmelidir.