Metro Exodus'un İnceleme Puanları Yayınlandı

İlk iki oyunu ile dünya genelinde büyük bir başarı elde etmiş olan Metro serisi, altı yıllık bir boşluğun ardından, yarın PlayStation 4, PC ve Xbox One platformlarında satışa sunulacak olan Metro Exodus ile geri dönecek. Bunun öncesinde ise dünya genelindeki oyun siteleri, hazırladıkları incelemeler ve verdikleri notları yayınladılar. Bakalım Metro Exodus beğenilmiş mi, yoksa beğenilmemiş mi?
Bizleri köklü değişikliklerin beklediği Metro Exodus, Metro: Last Light için doğrudan bir devam oyunu olacak. Bu oyunla birlikte artık metro sistemini geride bırakacak ve yeni bir yaşam için Artyom, eşi Anna ve beraberindeki Spartalı grup, Rusya topraklarının doğusuna doğru yönelecek. Bu yönelim sırasında da tabii ki çok çeşitli düşmanlara karşı bir yaşam savaşı vereceğiz.
GameSpot, IGN ve Game Informer gibi oyun dünyasının önde gelen oyun sitelerinin verdikleri ve PlayStation 4, PC ve Xbox One platformlarını kapsayan puanlamalara ise aşağıdan bakabilirsiniz.
Metro Exodus İnceleme Puanları
3DJuegos - 8.5 / 10
4Players.de - 68 / 100
Atomix - 90 / 100
Attack of the Fanboy - 60 / 100
AusGamers - 9.5 / 10
BaziCenter - 75 / 100
Cheat Code Central - 4.5 / 5
COGconnected - 76 / 100
DarkStation - 90 / 100
Destructoid - 7 / 10
Digital Trends - 8.0 / 10
Digitally Downloaded - 60 / 100
DualShockers - 8.5 / 10
EGM - 7.0 / 10
Everyeye.it - 8.5 / 10
FANDOM - 4.0 / 5
Game Informer - 8.75 / 10
Game Rant - 3.5 / 5
Game Revolution - 4 / 5
Gameblog.fr - 9 / 10
GameSpace - 8.5 / 10
GameSpew - 8 / 10
GameSpot - 8 / 10
GamesRadar+ - 4.5 / 5
GameStar - 90 / 100
Gaming Nexus - 8 / 10
Generación Xbox - 9.1 / 10
God is a Geek - 7.0 / 10
Guardian - 80 / 100
Hardcore Gamer - 4 / 5
Hobby Consolas - 90 / 100
IGN - 8.5 / 10
IGN Italia - 8.7 / 10
IGN Spain - 8.5 / 10
InsideGamer.nl - 8 / 10
Jeuxvideo.com - 15 / 20
Metro GameCentral - 9 / 10
Multiplayer.it - 8.0 / 10
PC Gamer - 78 / 100
PC Games - 8 / 10
PC Invasion - 4 / 5
PCGamesN - 8 / 10
Playstation Official Magazine UK - 90 / 100
PlayStation Universe - 8.5 / 10
Power Unlimited - 67 / 100
Press Start Australia - 7 / 10
PSX-Sense.nl - 9.0 / 10
Push Square - 6 / 10
Screen Rant - 90 / 100
SomosXbox - 9.0 / 10
Stevivor - 7.5 / 10
Telegraph - 80 / 100
The Daily Dot - 3.5 / 5
The Games Machine - 9.2 / 10
TheSixthAxis - 9 / 10
TrueAchievements - 4.5 / 5
Trusted Reviews - 80 / 100
Twinfinite - 4 / 5
USgamer - 3.5 / 5
Vandal - 8.4 / 10
Variety - 80 / 100
VideoGamer - 7 / 10
Wccftech - 9 / 10
We Got This Covered - 70 / 100
Windows Central - 4.5 / 5
Worth Playing - 8.0 / 10
Xbox Achievements - 85 / 100
XGN - 8.5 / 10
ZTGD - 9 / 10
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