Metro Exodus'un İnceleme Puanları Yayınlandı

İlk iki oyunu ile dünya genelinde büyük bir başarı elde etmiş olan Metro serisi, altı yıllık bir boşluğun ardından, yarın PlayStation 4, PC ve Xbox One platformlarında satışa sunulacak olan Metro Exodus ile geri dönecek. Bunun öncesinde ise dünya genelindeki oyun siteleri, hazırladıkları incelemeler ve verdikleri notları yayınladılar. Bakalım Metro Exodus beğenilmiş mi, yoksa beğenilmemiş mi?

Bizleri köklü değişikliklerin beklediği Metro Exodus, Metro: Last Light için doğrudan bir devam oyunu olacak. Bu oyunla birlikte artık metro sistemini geride bırakacak ve yeni bir yaşam için Artyom, eşi Anna ve beraberindeki Spartalı grup, Rusya topraklarının doğusuna doğru yönelecek. Bu yönelim sırasında da tabii ki çok çeşitli düşmanlara karşı bir yaşam savaşı vereceğiz.

GameSpot, IGN ve Game Informer gibi oyun dünyasının önde gelen oyun sitelerinin verdikleri ve PlayStation 4, PC ve Xbox One platformlarını kapsayan puanlamalara ise aşağıdan bakabilirsiniz.

Metro Exodus İnceleme Puanları

3DJuegos - 8.5 / 10

4Players.de - 68 / 100

Atomix - 90 / 100

Attack of the Fanboy - 60 / 100

AusGamers - 9.5 / 10

BaziCenter - 75 / 100

Cheat Code Central - 4.5 / 5

COGconnected - 76 / 100

DarkStation - 90 / 100

Destructoid - 7 / 10

Digital Trends - 8.0 / 10

Digitally Downloaded - 60 / 100

DualShockers - 8.5 / 10

EGM - 7.0 / 10

Everyeye.it - 8.5 / 10

FANDOM - 4.0 / 5

Game Informer - 8.75 / 10

Game Rant - 3.5 / 5

Game Revolution - 4 / 5

Gameblog.fr - 9 / 10

GameSpace - 8.5 / 10

GameSpew - 8 / 10

GameSpot - 8 / 10

GamesRadar+ - 4.5 / 5

GameStar - 90 / 100

Gaming Nexus - 8 / 10

Generación Xbox - 9.1 / 10

God is a Geek - 7.0 / 10

Guardian - 80 / 100

Hardcore Gamer - 4 / 5

Hobby Consolas - 90 / 100

IGN - 8.5 / 10

IGN Italia - 8.7 / 10

IGN Spain - 8.5 / 10

InsideGamer.nl - 8 / 10

Jeuxvideo.com - 15 / 20

Metro GameCentral - 9 / 10

Multiplayer.it - 8.0 / 10

PC Gamer - 78 / 100

PC Games - 8 / 10

PC Invasion - 4 / 5

PCGamesN - 8 / 10

Playstation Official Magazine UK - 90 / 100

PlayStation Universe - 8.5 / 10

Power Unlimited - 67 / 100

Press Start Australia - 7 / 10

PSX-Sense.nl - 9.0 / 10

Push Square - 6 / 10

Screen Rant - 90 / 100

SomosXbox - 9.0 / 10

Stevivor - 7.5 / 10

Telegraph - 80 / 100

The Daily Dot - 3.5 / 5

The Games Machine - 9.2 / 10

TheSixthAxis - 9 / 10

TrueAchievements - 4.5 / 5

Trusted Reviews - 80 / 100

Twinfinite - 4 / 5

USgamer - 3.5 / 5

Vandal - 8.4 / 10

Variety - 80 / 100

VideoGamer - 7 / 10

Wccftech - 9 / 10

We Got This Covered - 70 / 100

Windows Central - 4.5 / 5

Worth Playing - 8.0 / 10

Xbox Achievements - 85 / 100

XGN - 8.5 / 10

ZTGD - 9 / 10