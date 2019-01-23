Metro Exodus'ta Dört Silah Sınıfı Olacak

Oldukça uzun bir aradan sonra geri dönecek olan Metro serisinin yeni oyunu Metro Exodus için geri sayım devam ederken, Deep Silver ve 4A Games de yayınladıkları fragmanlarla sürecin geçişini zorlaştırmayı çok iyi başarıyorlar. Kısa bir süre önce yayınlanan ekran görüntüleri ile senaryoya bağlı olarak ziyaret edeceğimiz çöl bölümünü görmüştük. Bizlere RAGE 2 ve Mad Max oyunlarını anımsatan bu bölüme ait görüntülerden sonra, Deep Silver ve 4A Games yepyeni bir fragman ile karşımıza çıktılar. Yeni fragmanda, Metro Exodus oyununda kullanacağımız silahlar tanıtılıyor.

Bildiğiniz gibi Metro serisi, sunduğu benzersiz silahlarla da ünlü bir seri olmuştu. Metro Exodus da bu ünü devam ettirecekmiş gibi görünüyor. Tamamıyla elden geçirilmiş olan silah sistemi ile her bir silah mekanik olarak fonksiyonel ve yüzlerce taktiksel değişime olanak tanımak için özelleştirilebilir hale getirilmişlerdi. Bunun yanı sıra Red Dead Redemption 2 oyununda olduğu gibi silahımıza bakım yapmamız da gerekecek. Bu sayede, aşırı ısınma ve sıkışma gibi sorunların da önüne geçilmiş olunacak. Aşağıdan izleyebileceğiniz videoda ise Metro Exodus oyununda Artyom ve beraberindeki Spartalı ekibin kullanacağı ve birbirlerinden Handguns, Shotguns, Rifles ve Special Weapons olmak üzere ayrılan silahlar gösteriliyor.

Videoya geçmeden önce şunu da söylemeden geçmeyelim ki, ilerleyen zamanlarda Deep Silver ve 4A Games, silah sınıfları için derinlemesine bakış videoları da yayınlayacak. Bu sayede çorak Rusya arazilerinde toplayacağımız parçalar ile gerçekleştirebileceğimiz olası kombinasyonları da görmüş olacağız.