Metro Exodus'un Çöl Bölümününe Ait Yeni Görüntüler Yayınlandı

Şubat ayında çıkacak olan oldukça kaliteli oyunlar var. Metro Exodus da bunlardan bir tanesi olacak. Geliştirilme süreci son hızla devam eden oyun için Deep Silver ve 4A Games, yeni bir paylaşım ile karşımıza çıktılar. Metro Exodus için çöl bölümüne dair yeni ekran görüntüleri yayınlandı.

Dmitry Glukhovsky'nin romanlarına dayandırılarak geliştirilen olan Metro oyun serisi, dünya genelinde oldukça başarılı ve popüler bir seri. İlk oyunu Metro 2033, 2010 yılında PC ve Xbox 360 için satışa sunulmuştu. Senaryosu 2013 yılında ve dünyadaki nükleer savaşın etkilediği Moskova şehrinde geçen oyunda, hayatta kalmayı başaran ve Metro sisteminde yaşamaya mahkum olan bir grubun başından geçenler anlatılıyordu. Bizler ise Artyom isimli bir karakteri yönetiyorduk.

Devam oyunu olan Metro: Last Light sonrasında seri uzun süreli bir sessizliğe gömülmüştü. Ne var ki, E3 2017 fuarında duyurulmuş olan Metro Exodus ile geri dönecek. 15 Şubat 2019 tarihinde PlayStation 4, PC ve Xbox One için çıkması beklenen oyun, 2036 yılında geçiyor olacak. Yine Artyom karakterini yöneteceğimiz Metro Exodus oyununda, artık seriye adını veren Metro sistemini geride bırakacağız. Açık dünya oynanış sistemi ile ülkenin doğu tarafından yeni bir hayata başlayabilmek için, Anna ve beraberimizdeki ekiple kıyamet sonrası Rusya topraklarında tehlikeli bir maceraya atılacağız.

Oyunun çıkışına bir aydan az bir zaman kaldı ve Deep Silver ve 4A Games, Metro Exodus için yeni ekran görüntüleri yayınladılar. Bu defa oyun ile ilgili daha önceden hiç görmediğimiz çöl bölümüne bakış atıyoruz. Bizlere RAGE 2 ve Mad Max oyunlarını fazlasıyla anımsatan mekanların olduğu görüntülere aşağıdan bakabilirsiniz.