Metro Exodus'un Silah Tanıtımları Devam Ediyor

Deep Silver ve 4A Games, Metro Exodus oyununun silahlarını tanıtmaya devam ediyorlar. Şimdiye kadar tabanca sınıfından Revolver ve Bastard Gun ve tüfek sınıfından da A-Shot ve Shambler silahlarına yakından bakmıştık. Bu yakından bakışlar esnasında da yapılan modifikasyonlar ile nasıl birer canavara dönüştüklerini net bir şekilde görmüştük. Oyun sırasında silahlarımızı, karşılaşılabilecek her türden tehlikeye karşı uyumlu hale getirebilmemize olanak tanıyan modifikasyon sistemi sayesinde sırtımız pek yere gelmeyecekmiş gibi görünüyor. Şimdi ise sırada Special Weapons, yani özel silahlar sınıfı var.

Geçtiğimiz ay Metro Exodus için bir fragman yayınlayan Deep Silver ve 4A Games, oyunda bulunacak olan silahlara genel bakış atmamızı sağlamıştı. Sonrasında gelen yeni fragmanlarla da Handguns ve Shotguns sınıfına yakıdan bakmıştık. Yayınlanan yeni fragmanda ise Special Weapons sınıfından Helsing ve Tikhar silahlarını inceliyoruz.

İlk olarak Tikhar ile başlıyoruz. Tikhar silahının üretimini yapabileceğimiz yanıcı mermileri bulunacak. Bu mermiler dağıldıktan sonra patlayarak silahın yapacağı etkiyi katlayacak. Çoklu düşman gruplarına karşı kullanmanın uygun olacağı Tikhar için gerektiğinde şarjör kapasitesini Horizontal Magazine ile artırabileceğiz. Böylece toplamda yirmi yedi saçmanın olacağı dokuz kadar fişek takabilmek mümkün olacak. Tercihe göre takılabilecek Airtight Pneumatic System ile de basıncın normal seviyenin altına düşmesi durumunda yaşanacak olan basınç kaybını önlemek mümkün olacak. Gece görüşü olan Infrared Laser (Kızıl Ötesi Lazer) dürbün eklentisi ise gece yapacağınız saldırılar için ideal olacaktır. Tikhar silahınızı Railgun sistemine göre ayarladığınızda ise toplamda otuz altı kadar saçmanın olacağı on iki kadar fişek takabileceksiniz. Bu sayede nihai uzak mesafeli bir ölüm makinesine sahip olacaksınız.

Gelelim Helsing silahına. Videoda da gördüğünüz gibi bu silah, geliştirme yapmaya açık bir Tatar Yayı. Düşmanları gizlice haklamayı seven oyuncular için biçilmiş kaftan. Kullandığınız okları daha sonradan geri alabileceğiniz Helsing için Reflex Sight ve Twin Bow eklentileriniz olacak. Reflex Sight ile orta mesafedeki düşmanları rahatlıkla indirmek mümkünken, Twin Bow ile tahmin edebileceğiniz üzere iki kat hasar verebileceksiniz. Ayrıca tercihinize göre çelik veya patlayıcı ok da kullanabiliyorsunuz. Patlayıcı oklar, yaratıklara ve zırhlı düşmanlara ilaç olacaklar ama tahmin edebileceğiniz üzere geri alınamıyorlar.

Assault Stock, Grip ve Forend ile orta mesafede gerçekleşen çatışmalar için iyileştirilmiş kontrol sağlıyor. Pneumatic Bow System ise Helsing silahının atış oranını artırıyor olsa da verdiği hasarın hafiften azalmasına neden oluyor. Bir diğer deyişle, bu geliştirmeyi yaparken biraz dikkatli düşünmeniz gerekecek.